'Batı lider eksikliği çekiyor' diyen Çavuşoğlu: Dünyada 1. sırada Erdoğan var, yanına Putin'i katabiliriz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dünyanın eksikliğini hissettiği şeyin lider olduğunu belirterek, "Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor ülkeleri. Lider yok, dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var lider olarak, onun yanına Putin'i katabiliriz. Başka lider yok" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen 3. Rumeli Balkan Buluşması kapsamında dernek başkanlarıyla basına kapalı toplantıya katılan Çavuşoğlu, daha sonra düzenlenen yemekte konuştu.

Çavuşoğlu, devletle millet kaynaşmasını yeniden teminat altına aldıklarını dile getirerek, ülkede birçok alanda önemli sıçramalar kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Dayanışma ruhunu arttırması lazım. Birbirimizle didişmek yerine birbirimize daha fazla sarılarak bu coğrafyada bölgesel güç haline geldik. Biliyoruz ki Türkiye güçlü olduğu takdirde, Recep Tayyip Erdoğan'ın ciğerinden sökülüp de gelen haykırışları dünyaya ulaştığı takdirde oradaki insanlar güven içerisinde yaşamaya devam ediyorlar.

'NEREDE O BİZDEN ÖNCEKİ BÜYÜK EKONOMİLER?'

© AA/ Ahmet Dumanlı Erdoğan: Ekonomide her kötülüğün anası faizdir

Var mı başka konuşan? Var mı mazlumun, mağdurun yanında olmaya çalışan? Türkiye son 2 yıldır dünyada milli gelirine oranla en cömert ülke. Nerede o bizden önceki büyük ekonomiler? Nerede kelli felli o devletler? Nerede o insan hakları havarileri? Nerede o temel hak ve özgürlükler üzerinden parmak sallayanlar? Yok kardeşim, yok çünkü dert başka. Dert ne biliyor musunuz? Bunların dedelerini 100 yıl önce biz bu coğrafyadan denize döktük, halen onun öcünü almak için canhıraş bir mücadele veriyorlar. Ama kendileri de karşımıza çıkmaya cesaret gösteremedikleri için terör örgütleri marifetiyle taşeron kullanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Anadolu coğrafyası bizde vatan kalmaya devam edecek. Bu coğrafyadan bu milleti sürgüne yollayamayacaklar."

'LİDER YOK, DÜNYADA SAĞDAN SAY BİR, SOLDAN SAY İKİ'

© Sputnik/ Aleksey Nikolskiy En etkili dünya lideri: Putin

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ümmetin umudu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerin eksikliğini hissettiği önemli bir konu vardır. Açık ve net, burada farklı düşünceye sahip arkadaşlarımız da olabilir. Birbirimize saygılıyız ama birşeyi ifade etmemiz lazım. Bugün Avrupa'nın, Batı'nın dünyanın eksikliğini hissettiği şey, liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor ülkeleri. Lider yok, dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var lider olarak, onun yanına Putin'i katabiliriz. Başka lider yok."