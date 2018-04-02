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    Pasaport

    'Üçü bir yerde' uygulaması başladı, ücretler belli oldu

    © AA/ İslam Yakut
    Türkiye
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    Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek" uyarısı yaptı.

    Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Başakşehir Kaymakamlığı içinde hizmet veren Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde, ilk kez nüfus müdürlüklerinde verilmeye başlanacak pasaport ve sürücü belgelerinin dağıtımı törenine katıldı.

    Pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasının vatandaşın hizmet alma noktasındaki memnuniyetini artıracağını belirten Şahin, randevu alan ve işlemleri için sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, daha sonra memurlardan bilgi aldı.

    İstanbul Valisi Şahin, Başakşehir Kaymakamlığı binasında ilk kez nüfus müdürlüklerinde verilmeye başlanan pasaport ve sürücü belgelerinin dağıtım törenine katıldı
    © AA/ İslam Yakut
    İstanbul Valisi Şahin, Başakşehir Kaymakamlığı binasında ilk kez nüfus müdürlüklerinde verilmeye başlanan pasaport ve sürücü belgelerinin dağıtım törenine katıldı

    'İŞ YÜKÜ AZALTILMIŞ OLACAK'

    Pasaport
    © AA/
    Pasaport, ehliyet ve kimlikler yarından itibaren tek yerden verilecek
    İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunup basına bilgi verdi.

    Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, sürücü belgeleri ve pasaportların tanzimi, başvurularının alınması ve teslim görevinin 2 Nisan'dan itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini hatırlattı.

    Şahin, "Çünkü bu idari bir iştir, asayiş ya da güvenliğe matuf olmayıp daha çok idari bir işlemdir. Dolayısıyla bunu emniyetten alıp, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak" dedi.

    Şahin,"Bunlar bir arada, kayıtları ve evrakları itibarıyla da birbirini destekler nitelikteki belgeler. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız geldiği zaman daha hızlı, daha işlem sayısı azaltılmış bir prosedürle taleplerine kısa zamanda ulaşmış olacaklar. Burada kimliğin ortak verileri, parmak izinden diğer belgelere kadar bütün veriler aynı anda kullanılmış olacak. Vatandaşımızın hizmet alma noktasındaki memnuniyeti artacaktır" ifadelerimi kullandı.

    Vali Şahin, bu geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için emniyet müdürlüklerinde bir ehliyet ve bir pasaport bölümünde görevli iki polisin ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirildiğinide  bildirdi.

    PASAPORT UYARISI

    Resmi, hizmet ve hususi pasaportların il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportların ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edileceğini belirten Şahin, "Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar. Amaç da buydu zaten" diye konuştu.

    ÜCRETLER BELLİ OLDU

    Vatandaşların almak için istediği belge konusunda nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevu 'randevu.nvi.gov.tr' adresinden, internet üzerinden  alınıyor.

    Yeni kimlik için 18.50 TL, pasaport için defter bedeli 108 TL, sürücü belgesi için de harç hariç kart bedeli için 134 TL ücret ödenmesi gerekiyor.

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    Etiketler:
    Nüfus müdürlüğü, Pasaport, Ehliyet, Kimlik, Vasip Şahin, İstanbul
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