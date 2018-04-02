Erdoğan ve Putin, Akkuyu'nun temelini Ankara'dan atacak

ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
TELEKONFERANSA KATILACAKLAR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yarın yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Putin, temel atma töreni için Mersin'e gitmeyecek. Erdoğan ve Putin törene Cumhurbaşkanlığı'ndan telekonferans ile katılacak.
ÜÇLÜ ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ
Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek.
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