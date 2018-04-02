Erdoğan ve Putin, Akkuyu'nun temelini Ankara'dan atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Ankara'dan telekonferansla katılacaklar.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın Ankara'ya geliyor. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in eşbaşkanlıklarında, ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek.

ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

TELEKONFERANSA KATILACAKLAR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yarın yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Putin, temel atma töreni için Mersin'e gitmeyecek. Erdoğan ve Putin törene Cumhurbaşkanlığı'ndan telekonferans ile katılacak.

ÜÇLÜ ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek.