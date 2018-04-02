Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmasının ardından dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin hazırladığı tensip tutanağında, Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğunu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmeden heyet, Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağladı.

AA'nın haberine göre heyet, Yargıtay'ın bozma ilamında bahsi geçen Cumhuriyet gazetesinde söz konusu haberin çıkmasının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri'ne sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektubun bir örneği ile varsa tercümesinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden istenmesine, ayrıca mektup ve tercümesinin araştırılarak varsa birer örneğinin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na da yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, ilk duruşmanın da 7 Mayıs'ta yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.