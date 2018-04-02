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    Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar

    Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

    © AA/ İsa Terli
    Türkiye
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    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına, iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmasının ardından dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

    Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, 'MİT tırları' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
    © AA/
    Yargıtay, MİT TIR'ları davasında yargılanan Dündar'a daha fazla ceza istedi
    Mahkeme heyeti, davaya ilişkin hazırladığı tensip tutanağında, Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğunu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

    Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmeden heyet, Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağladı.

    AA'nın haberine göre heyet, Yargıtay'ın bozma ilamında bahsi geçen Cumhuriyet gazetesinde söz konusu haberin çıkmasının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri'ne sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektubun bir örneği ile varsa tercümesinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden istenmesine, ayrıca mektup ve tercümesinin araştırılarak varsa birer örneğinin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na da yazı yazılmasına karar verdi.

    Heyet, ilk duruşmanın da 7 Mayıs'ta yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

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    Etiketler:
    Tutuklama kararı, kırmızı bülten, Cumhuriyet gazetesi, MİT Tırları, Erdem Gül, Can Dündar, Türkiye
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