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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz

    © AA/ İslam Yakut
    Türkiye
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    Ünlü isimlerle yaptığı sınır karakolu ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerler için "Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok" dedi ve "Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca, İstanbul'daki okulların bahçelerinin altına otopark yapılması önerisinde bulundu.

    Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Eğitim-öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.

    'EĞİTİM-ÖĞRETİME VERİLEN ZARARI ORTADAN KALDIRDIK'

    • ​4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Orada da yapılacak işler hâlâ var.

    'DEMEK Kİ BAZI YERLERDE TIKANIKLIK, EKSİKLİK VAR'

    • Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
      © AA/ Erhan Elaldı
      Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Avrupa'da milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye
      Artık açıkta kalma diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiası da artıyor. Yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, daha etkin bir güç haline geliyorsak bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük bir payı vardır. Buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum.
    • Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, eksiklik var.

    'SINAV BİR AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Volkan Furuncu
      Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor
      Elde ettiğimiz başarılar önemlidir fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir.
    • Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz.
    • Sınav bir amaç değil, araçtır. Çocuklarımıza önce öğrendikleri bilgiyle insanlığa nasıl faydalı olabileceklerinin şuurunu aşılamamız gerekiyor.

    'BİZ TEOG'LA OKUMADIK'

    • TEOG
      © AA/ Arşiv
      'TEOG yerine MİS geliyor'
      Tamamen sınav kazanmaya yönelik bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. TEOG meselesi de bundan dolayı. Biz TEOG'la okumadık ya. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. Artık rekabetin alanı hikmetle yoğrulmuş bilginin bizatihi kendisi haline gelir.
    • Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bihaber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz.

    'TORUNUM BİLE 'BUNLAR KÖTÜ DEĞİL Mİ DEDE' DİYOR'

    • Okullarda karne sevinci
      © AA/ Yavuz Karaduman
      CHP'li Budak, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'a sordu: Yeni müfredatın referansı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
      Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor.
    • Mankurt, beyni iğdiş edildiği için kendi ailesine saldıran kişi demektir. Her terörist birer mankurttur, ülkesi aleyhine çalışanlar da mankurttur.
    • Nerede bunun genel başkanı, neden sen ne diyorsun demiyor? Tam aksine cepheye sürüyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasını engellemeye kalkar.

    'CEVABI AKKUYU'NUN TEMEL ATMA TÖRENİ İLE VERECEĞİZ'

    • Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor.

    'OKULLARIN ALTINA OTOPARKLAR YAPALIM'

    • Okulların bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallelinin park sorunu ortadan kalkar, hem okullar için gelir kaynağı olur. Araç sahipleri de hırsızlık endişesi taşımaz.

    'SANATÇILARIMIZLA, ASKERLERİMİZLE İÇİÇE OLDUK'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan, sınır birliklerine askeri kamuflajla seslendi
      Buraya gelirken son rakamı aldım, Afrin'de 3872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımızla askerlerimizle içiçe olduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve gittik, davul zurnayla gitmedik. En ufak bir sorun yok, yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içerisindeler.
    • Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Türkiye, terör örgütlerini, sınırları dışındaki inlerinde bulup tepelerine çöküyor.
    • (Terör örgütleri) Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte ne oldu? Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine, özellikle söyledik, 'Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz.' Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz.

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    Etiketler:
    İmam hatip, büyüme, okul, ekonomi, eğitim, TEOG, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, İstanbul, Suriye
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