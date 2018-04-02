Erdoğan: Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz

Ünlü isimlerle yaptığı sınır karakolu ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerler için "Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok" dedi ve "Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca, İstanbul'daki okulların bahçelerinin altına otopark yapılması önerisinde bulundu.