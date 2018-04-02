Türk-İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını açıkladı. Birleşik Metal İş Sendikası ise tüm emek örgütlerine 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yaptı.