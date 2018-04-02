Türk-İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacağız" dedi.
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DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanacağını açıkladı.
Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu'nun ülke gündemi, sendikal gündem ve 1 Mayıs konularını değerlendirdiği toplantının sonuçları yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, tüm emek örgütlerine 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yapıldı.
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