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    Acil servis, hastane

    Hastanelerde çalacak şarkılar belli oldu: Rast Peşrev, Rast-ı Kar-ı Muhteşem, Nihavend-i Rumi Saz Semaisi...

    © AA/
    Türkiye
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    Şiddet olaylarıyla gündeme gelen hastanelerde personel, hasta ve hasta yakınlarına yönelik müzik yayını için Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir proje gerçekleştirdi. Müzik terapisi için hazırlanan CD'lerde Rast Peşrev, Rast-ı Kar-ı Muhteşem, Nihavend-i Rumi Saz Semaisi gibi eserlere yer verildi.

    Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; hastanelerde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir proje gerçekleştirdi.

    Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    © Sputnik/ ELİF ÖRNEK
    Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Servis genelgesi
    Hem müzikle tedaviyi hem de hastanelerde şiddeti azaltmayı amaçlayan proje kapsamında odalarda, koridorlarda, polikliniklerde, bekleme salonlarında hazırlanan albümdeki şarkılar dinletilecek.

    Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, profesyonel bestecilerin hazırladığı eserlerin dinletilmesinin hasta ve yakınlarının rahatlatılması ve sağlık personelinin iş stresinin azaltılmasında etkili olacağını, bu sayede sağlıkta şiddetin de azaltılacağını vurguladı.

    HASTANENİN FARKLI BÖLÜMLERİNDE FARKLI MÜZİKLER

    Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED) Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, dünyada müzikle terapi alanında 5 binden fazla çalışma yapıldığını, Türk müziğinin dahil edildiği 8-9 çalışma bulunduğunu söyledi.

    Sağlık Bakanlığı
    © AA/
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    Öztürk, hastanelerde dinleti yapılmasının ise terapi değil, bekleyen hastaları sakinleştirme, sağlık personelini rahatlatma amaçlı olduğunu belirtti. Ameliyathane, poliklinik, bekleme salonlarında farklı müzikler dinletilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürk, şöyle devam etti:

    "Günümüz ve tarihi müziklerden İncesaz grubunun enstrümental eserleri, klasik gitar dinletileri, Refik Fersan'ın Acemaşiran Saz Semaisi, Refik Talât Bey'in Mahur Saz Semaisi, Padişah 3. Selim'in Pesendide Saz Semaisi, Sedat Öztoprak'ın Suzidil Saz Semaisi, Chopin'in noktürnleri, Isaac Albeniz'in klasik gitar besteleri gibi eserler hasta ve sağlık personeline iyi gelecek müziklerdir. Her beğeniye hitap edecek eserler seçilmeli. Her eseri hastanelerde dinletmek doğru değil. Hasta, yakınları ve sağlık personeline daha pozitif hissettirecek eserler dinletilmeli."

    'MÜZİKLE TERAPİ 200 YILDIR UYGULANIYOR'

    Müzik terapisi yapacak uzmanın çok geniş bir repertuvarı olması gerektiğini kaydeden Öztürk, "ABD ve Avrupa'da müzikle terapi 200 yıldır uygulanıyor. Böyle bir meslek alanı da var. Türkiye'de meslek olarak kabul edilmesi çok yeni" dedi. Öztürk'e göre, müzikle terapinin ilaç tüketiminin azaltılması, halen yılda 9 olan doktora başvuru sayısının dünya ortalaması olan 5'e yakınlaştırılması gibi faydaları da olacak.

    UMTED Başkan Yardımcısı Muharrem Fadıl Atik ise müzik terapisi sertifikası alacak kişilere 210 saatlik eğitim verileceğini belirtti.

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    Etiketler:
    tedavi, müzik, şiddet, hastane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eyüp Gümüş, Türkiye
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