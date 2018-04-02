CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi: Asker üniforması hak edilince giyilir

CHP MYK toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP'li Tezcan, OHAL'in darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını önlemek için kullanıldığını belirtti. Tezcan, şunları söyledi:
"OHAL bağımlısı gibi yönetmeye alıştılar. OHAL şartlarında Türkiye'yi seçime götürmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar devrilecekler. OHAL, darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını önlemek için kullanılıyor. Genel Başkanımız bu konu ile ilgili konuştuğunda AK Parti Genel Başkanı rahatsız olmuş. Neden? Genel Başkanımız yalan mı söylemiş, tepesinde siz yok musunuz? Evet darbenin siyasi ayağı sizsiniz. Bu şartları siz oluşturdunuz. Bunun önünü siz açtınız, hesap vereceksiniz. Ne yaparsanız yapın bir tarafta darbeciler, çete, bir tarafta da siz hesap vereceksiniz. Hesap vermekten kurtuluş yok."
'ŞEHİTLERİMİZ SENİN PARTİNDEKİ METAL YORGUNLUĞUNU KALDIRMAK İÇİN Mİ CAN VERDİLER?'
Hatay'da sınır hattındaki askerlere kamuflaj kıyafeti giyerek seslenen Erdoğan'ı eleştiren Tezcan, şöyle devam etti:
"Afrin harekatının ilk gününden itibaren sınır güvenliği için önemli ve destekliyoruz dedik. Son dönemdeki açıklamalara bakıyoruz, görüyoruz ki; bu harekat, bir sınır güvenliği harekatı mı, yoksa siyaset ve ticaret aracı haline mi getirilmiş? Anlamakta zorlanıyoruz. Erdoğan, çıkmış partisindeki metal yorgunluğunun bu harekat ile kalktığını söylüyor. Bu sözden utanmak gerekir. Şehitlerimiz senin partindeki metal yorgunluğunu kaldırmak için mi, yoksa bu vatan için mi can verdiler? Sen şehadeti bu kadar siyasi nezaketsizlik ile ayaklar altına nasıl alıyorsun? Danışmanı çıkmış, 'şehitlerimiz oldu ama oradaki imar, inşaat işlerini yapacağız diyor.' Bir ihale şartnameleri eksik. Müteahhitlik mi yoksa vatan koruma peşinde miydiniz? Ayıp, şehitlerin kanına ayıp. Bütün bunlar olmamış gibi dün de bir üniformalı AK Parti Genel Başkanı. TSK üniforması hak edilince giyilir. Asker üniforması hak edilince giyilir. Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değil. Davul zurna çalarak gidip Afrin Harekatı'nda şımarık ve TSK'nın vakarına yakışmayan ciddiyetsiz tutumların yeri değildir orası. Şehitlerin kanının aktığı yerdir orası. Orası temsili askeri üniformalarla ile şov yapılacak yer değildir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, herkese, bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genelkurmay Başkanı'na diyoruz ki; bir an önce TSK'nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin, Afrin Harekatı'nın başarısına gölge düşürmeyin."
Tezcan, Erdoğan'ın 'İstanbul'da yaşamaktan usananlara' yönelik yaptığı açıklamalarıyla ilgili, "Ülkeyi yöneltenlerin görevi, ülkeyi yaşanır hale getirmektir. Kendinden olmayanları sepetlemek de değildir. Bu bir Erdoğan klasiği önce ülkeyi yaşanmaz yapıp başkalarına bunun üzerinden saldırma, kutuplaştırma yöntemi" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın AKM'nin yıkılmasına ilişkin sözlerini de değerlendiren Tezcan, "O bir Erdoğan klasiği. Toplumu bölme, benden olmayan haindir siyaseti. 'Çatlayın patlayın', cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden birinin söyleyeceği söz değil. Boğaziçi üniversiteleri ile ilgili de Soğuk Savaş dönemi bir dil ile saldırması aynı üslubun ve dilin parçasıdır. O dilin parçası olmayacağız" diye konuştu.
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