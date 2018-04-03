Selvi, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin bir kulis yazısı kaleme aldı. AK Parti'nin İstanbul adayının Başbakan Binali Yıldırım olabileceğinin belirtildiği yazıda, Ankara için ise Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu isimleri sıralandı.

Selvi'nin 'İstanbul ve Ankara seçim kulisleri' başlığıyla bugün yazımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti'de Başbakan Binali Yıldırım ismi açık ara önde görünüyor. Başbakan ne der bilinmez ama görevi bırakmasına rağmen Kadir Topbaş da anketlerden çıkan isimlerden birisi. Mevcut Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşuluyor. 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' stratejisini izleyeceğinden kuşku yoktur.

'BABACAN, SARIEROĞLU, SOYLU KONUŞULAN İSİMLER ARASINDA'

İstanbul ve Ankara için Mevlüt Uysal ile Mustafa Tuna'nın aday gösterilip gösterilmeyeceği en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Şurası kesin ki, Erdoğan kazanabileceği adaylarla seçime girecek. Yerel seçimlerde AK Parti'nin bir avantajı da bakanlar. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım konuşuluyor, Ankara için de bazı bakanların üzerinde duruluyor. Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor."