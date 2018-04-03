Bahçeli: Düşmanlar döviz silahını çekti

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
- Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur.
#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/vokPQTljAA— AA Canlı (@AACanli) April 3, 2018
- Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır. Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir.
'DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER, TL'NİN ERİMESİ BUNUN SONUCUDUR'
- Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler.© REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo
- Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir.
- Türkiye ekonomik gözdağlarıyla susturulmak, sindirilmek, dinamitlenmek isteniyor.
'ÜLKEMİZİN SİNİR UÇLARIYLA OYNANIYOR'
- Ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Ölüm gösterilip sıtmaya razı ediliyor. Makro dengelerin gelişmesinin yanında insani seviyelerin büyümesine hassasiyet göstermeliyiz. İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür.
'SÜLÜKLERİN KANIMIZI EMMESİNE İZİN VERİLMEMELİ'
'MGK, TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİK KURALLARINI YEDİ DÜVELE HAYKIRMIŞTIR'
- Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasını viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır.© AA/ Kayhan Özer
- Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanan maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir.
'ARPA BOYU YOL ALMIŞ DEĞİLİZ'
- 16 Temmuz sabaha karşı püskürtülen FETÖ'nün iltisaklı olduğu asker, bürokrat, polis, esnaf, sivilin yakalanması durumu kurtarmaya yetecek midir? Gelecek onyıllarda FETÖ değil de farklı bir örgüt peydahlanırsa ve bu sefer proje sahipleri tarafından iyi hazırlanıp torunlarımız üzerine gönderilirse yattığımız yerde nasıl uyuyacağız? Hem tarihe, hem talihe, hem de geleceğe karşı sorumlu değil miyiz?
'İNSANLIĞA VE İNSANLIK ORUNURAN FRANSIZ KALAN FRANSA…'
- Macron 7 teröristi ağırlamıştır ve Fransa terör sevici bir ülke görünümündedir. Fransa kimlerin arasını bulacaktır, kimi kiminle buluşturacaktır. Bu nasıl bir aymazlıktır? İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.© AFP 2018/ Adem Altan
- Fransa'nın PKK sevdası, Türk düşmanlığı yeni değil.
- ABD'nin Suriye'den yakın zamanda çıkma ihtimali pek mümkün görülmektedir. Irak hükümeti Sincar'ı terörden arındıramazsa, Türkiye bunu yapacak güçtedir.
- ABD başkanı çekilmekten bahsederken, Fransa sanki yedek kulübesinde bekliyormuş gibi, form tutmuş kondisyon yapmış yeni bir terör sevici ülke görünümünde.
'CHP'NİN TİPİTİP GRUP BAŞKANVEKİLİ BUNA NE DİYECEKTİR?'
- (CHP'li Özel'in 'seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' sözleri) Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin.
- Teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP'nin tipitip grup başkanvekili buna ne diyecektir? Eğer ordu kuruyoruz diye ortalığı velveleye vermeye kalkarlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır.
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