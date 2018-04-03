Bahçeli: Düşmanlar döviz silahını çekti

"FETÖ ölmedi, yaşıyor. Kripto damar çalışıyor" diyen MHP lideri Bahçeli, "Önümüzdeki yıllarda devletin içine bir sızmış kadronun, millete savaş açamayacağının garantisi var mıdır?" diye sordu. Türkiye'nin 2017 büyüme rakamlarının önemli olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını çekmişlerdir" ifadesini kullandı.