Eski TRT yöneticisi Böken'e FETÖ'den mahkumiyet

Cumhuriyet savcısı Necati Kayaközü, önceki celsede verdiği ve sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istediği görüşünü tekrarladı.
Böken, esas hakkındaki savunmasında, milyonlarca insanın önünde mesleğini icra ettiğini, suç işlemediğini savundu.
'ÜLKEME HİZMET ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM'
Sanık avukatı da müvekkilinin beraatı yönünde savunma yaptı.
Son sözü sorulan Böken, "Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım" dedi.
Mahkeme, Böken'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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