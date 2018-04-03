Gazeteci Hasan Cemal'e 'örgüt propagandası'ndan hapis cezası

Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayımlanan 'Çekilme Günlüğü' başlıklı yazı dizisinde 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesinin kararı bozmasıyla yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çaptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya Hasan Cemal katılmazken; avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Savcı Halil İbrahim Kuş, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, Cemal'in cezalandırılmasını talep etti. Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de müvekkilinin beraatını talep etti.

© AFP 2018/ CEM TURKEL Gazeteci Hasan Cemal'e iki ayrı davada verilen cezalar onandı, beraat kararı bozuldu

Mahkeme heyeti, gazeteci Cemal'in 'Silahlı terör örgütü propagandası yapma' eyleminin sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun yayın yoluyla işlemesi ve kasıt altında birçok kez işlemiş olması sebebiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çıkardı. Ancak verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak ceza 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına indirildi.

Heyet, Cemal'in daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hapis cezası almış olduğunun dikkate alarak ceza infazının 3 ay 22 gün hapis cezası üzerinden yapılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanık Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti. Cemal hakkında 1 yıl da denetim süresi belirlendi.

Gazeteci Hasan Cemal, 'Çekilme Günlüğü' başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017'de bu kararı bozmuştu.