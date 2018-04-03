Gazeteci Hasan Cemal'e 'örgüt propagandası'ndan hapis cezası

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya Hasan Cemal katılmazken; avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Savcı Halil İbrahim Kuş, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, Cemal'in cezalandırılmasını talep etti. Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de müvekkilinin beraatını talep etti.
Heyet, Cemal'in daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hapis cezası almış olduğunun dikkate alarak ceza infazının 3 ay 22 gün hapis cezası üzerinden yapılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanık Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti. Cemal hakkında 1 yıl da denetim süresi belirlendi.
Gazeteci Hasan Cemal, 'Çekilme Günlüğü' başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017'de bu kararı bozmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)