Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte yaptığı Hatay ziyaretini eleştirdi. "52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler..." diyen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin üzerinde metal yorgunluğu vardı, Afrin'de metal yorgunluğu kalktı" ifadelerini kullandı.