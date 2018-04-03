Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Hepiniz hoşgeldiniz. Benim umudum sizsiniz. Birlikte, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız. Bugün 3 Nisan, 88 yıl önce kadınların belediye başkanı seçilmesi ile ilgili yasa ilk kez çıktı. Artvin Kılıçkaya Beldesi'ne Sadiye Ardahan diye bir kadın belediye başkanı seçildi.
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor https://t.co/WdS5L3XF7p— AA Canlı (@AACanli) April 3, 2018
- Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok, o yürek. Dünya kadar televizyonun, gazetelerin var. Çık karşıma Recep Bey, çık karşıma.
'TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERECEĞİM'
- Bakana yemek götüren garsona kadro vermediler. Arabaya kadro verdiler, o arabanın şoförüne kadro vermediler.
'BU ÜLKENİN KADINLARI FESLİ KADİRLERİ İSTEMİYOR'
- Tek adam rejimini yıkacağız. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız, alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evinde oturacak yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de sokağa da inecek. Kadınlara güveniyorum. Bu ülkenin kadınları demokrasi istiyor. Bu ülkenin kadınları eşitlik, daha fazla söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliyecidir.© AA/ Erçin Top
- Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, rahat bir hayat istiyor. Bu ülkenin kadınları fesli Kadirleri istemiyor, deli Kadirleri istemiyor. 'Keşke Yunanlar galip gelseydi' diyor fesli Kadir. Ve onu ziyarete gidenler. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip fesli Kadir'in önünde diz çökenler… 'Keşke Yunanlar galip gelseydi' diyen adama gideceksin, önünde el pençe duracaksın, sen vatan hainisin.
'SEN BADEM SÜTÜYLE BESLENİYORSUN, BİZ KURU EKMEKLE BESLENİYORUZ'
- OHAL var ülkemizde. 'Kimse konuşmasın. Kimse bir şey söylemesin. İstediğimi hapse attırırım' diyor. Sarayda oturan zata sesleniyorum. Sen adaletsizliğin, yolsuzlukların timsalisin. Cebini düşünensin sen. Ben insan haklarını savunuyorum, demokrasiyi savunuyorum. Düşünce özgürlüğünü, kadın-erkek eşitliğini savunuyorum.
- Sen badem sütüyle besleniyorsun, biz kuru ekmekle besleniyoruz.
'TÜRKİYE'NİN İTİBARINI 20 MİLYON DOLARA SATMADIN MI?'
- Her zaman her yerde her ortamda, CHP Filistin halkının yanında olmuştur. 23-24 yaşlarında evlatlarımız Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmış ve savaşmıştır. Onları rahmetle anıyoruz. Eylem yaptılar, hak arıyorlar. Kendi topraklarını istiyorlar. Ama İsrail askerleri acımasızca gerçek kurşunlarla taradı. 18 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti.© AP Photo/ Ariel Schalit
- Erdoğan konuşuyor. Sen Mavi Marmara'da Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Sen kalktın, 'İsrail terör devletidir' dedin sonra gittin, İsrail'in önünde diz çökmedin mi? 9 kişinin kanı yerdedir. 9 kişi Mavi Marmara'da hayatını kaybetti. Onların hakkını savunan tek bir lider, tek bir parti vardır. Kılıçdaroğlu ve CHP. İsrail'e haber gönderiyorlar, biz biraz bağırıp çağıracağız ama idare edin. Biz bunu bilmeyiz. Biz mazlumun yanındayız.
- Mavi Marmara'dan sonra ne diyordu? 3 şartım var diyordu. İsrail özür dilemeli, dilemedi. Ama sen İsrail'den tek sayfalık özür mektubu bile alamadın. Ben tazminat ödemem dedi. Hesabı açtılar, 20 milyon dolar para oraya bağış olarak yatırıldı. Gazze ablukası kalkmadan asla barış olmaz diyorlardı. Kalktı mı? Bir adamın ağzında yalan yuva yapmışsa o adamın bu memlekete faydası yoktur.
'ÇEKİL KOLTUĞUNDAN, BAK BAKALIM FAİZ NASIL DÜŞÜYOR'
- 'Ekonomide her kötülüğün anası faizdir' diyor. Doğru, her kötülüğün anası faizdir, babası da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Faizin düşmesini istiyorsan düşür, ülkeyi ben mi yönetiyorum? Çekil koltuktan, bak bakalım faiz nasıl düşürülüyor.© AA/ Ahmet Dumanlı
- Sen faizden şikayet edip indiremiyorsan oradan ayrılacaksın. Hadi diyelim özel bankaralar gücün yetmiyor, devlet bankaları için KHK çıkar faizi sıfırla. Esnaf kardeşime sözüm söz seni faizden de borcundan da kurtaracağım.
'İNEĞİ, SAMANI İTHAL EDİYORLAR AMA TOSUNCUĞU İHRAÇ EDİYORLAR'
- Vatandaş aç, saray badem unuyla besleniyor. Kilosu 87 lira. Neymiş efendim kilo aldırmazmış. Sarayın mutfağında şeker kullanılmıyormuş, en pahalı bal kullanılıyormuş. Beyefendi bal ile besleniyor. Şeker fabrikalarını satacak, balla beslenecek. Vatandaşın derdini bilmiyorlar. İşsizlik, yoksulluk nedir bilmiyorlar. Oturmuşlar saraylarını besleniyorlar. Ahkam kesiyorlar, vatan-millet-sakarya diye.
'SANATÇILAR DİK VE ONURLU DURMAK ZORUNDA'
- Bir ülkenin sanatçıları dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmaz. Hakkı hukuku adaleti savunur. Sanatçılar mazlumun hakkını korurlar, zalimden yana olmazlar. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla boyun eğmezler. Bir ülkenin sanatçıları inancı kimliği ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmezler. Sanatçılar savaşı değil barışı savunur. Bir ülkenin sanatçıları bir ülkenin değerlerine ve inançlarına saygı gösterirler. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ettiği yemine sadık olmuyorsa sanatçı ona sahip çıkamaz.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Afrin'de 52 şehidimiz var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler… Bir ülkenin değeri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de yaylalar türküsünü söyle. Gücün yetiyorsa ve ahlak kalmışsa. AK Parti'nin üzerinde metal yorgunluğu vardı, Afrin'de metal yorgunluğu kalktı. Türkiye'yi bu hale getirenlere ders verecek olan bu ülkenin kadınlarıdır.
'5 PARALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTIM, DEĞERİ 5 PARA'
- Şeker vatandır, vatan satılmaz. Bu cumartesi Çorum'da miting yapacağız. Herkesi mitinge bekliyoruz. Sadece Türk bayrakları ile geleceksiniz, parti bayrakları istemiyoruz. Çünkü, şeker vatandır, vatan satılmaz. Bu ülkenin kadınları son sözüm size. Bayrağınıza, vatanınıza sahip çıktığınız gibi bu ülkenin demokrasisine de sahip çıkacaksınız, 2019'da bütün dünyaya bir demokrasi sözü vereceğiz.
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