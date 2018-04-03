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    Boğaziçi Üniversitesi

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    © AA/ Tansel Parlak
    Türkiye
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    Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Boğaziçi Üniversitesi'nin 15 öğrencisi hakkında karar açıklandı.

    Boğaziçi Üniversitesi
    © Fotoğraf: Wikipedia
    Boğaziçi Üniversitesi'nden 15 öğrenci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
    Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarından Doğuşcan Aygün, T24'e yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir kısmının 6., bir kısmının da 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini belirtmişti.

    TMK'DEN SUÇLANDILAR

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    Netanyahu'dan Erdoğan'a Gazze yanıtı: Yıllardır sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi almayacağız
    Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözaltına alınan ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan öğrenciler, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinin 2. bendi kapsamında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

    'ŞİDDET UYGULAMAYA ÇALIŞTILAR'

    Savcılığın hazırladığı mahkemeye sevk yazısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından insani duygularla lokum dağıtımı etkinliği düzenleyen öğrencilere 'zanlıların saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalıştıkları' ileri sürüldü. Sevk yazısında şu suçlamada da bulunuldu:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Eren Bozkurt
    Erdoğan, Adana'da: Ey Netanyahu, sen bir teröristsin

    'DEMOKRATİK TEPKİ OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENSE DE…'

    ''Bahse konu olaylar bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla hareket eden gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerinin meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir. Şüpheliler organik bağ içerisinde bulundukları terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışırken, gerek TSK  gerek Türkiye Cumhuriyeti devletini itibarsızlaştırmak, tepkisel uluslararası kamuoyu oluşturmak, terör örgütlerinin amacı doğrultusunda toplumda kargaşa yaratmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadır.''

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018/ RONEN ZVULUN, OZAN KOSE
    Netanyahu-Erdoğan söz düellosunda 2. raund: Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak üzerine vaaz veremez

    LOKUM KRİZİ

    Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta 'Afrin lokumu' dağıtanlara "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" tepkisini gösteren öğrenciler, ardından Erdoğan'ın ''Terörist öğrencileri, komünist öğrencileri okutmayacağız, gereğini yapacağız, hadlerini bildireceğiz'' açıklamalarıyla karşılaşmıştı. Bunu, Boğaziçi Üniversitesi'nde polis operasyonları, gözaltılar ve nihayetinde kısmen tutuklama kararları takip etti.

    Etiketler:
    15 öğrenciden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Boğaziçi Üniversitesi, Doğuşcan Aygün, İstanbul
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