Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarından Doğuşcan Aygün, T24'e yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir kısmının 6., bir kısmının da 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini belirtmişti.

TMK'DEN SUÇLANDILAR

© REUTERS/ Ronen Zvulun Netanyahu'dan Erdoğan'a Gazze yanıtı: Yıllardır sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi almayacağız Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözaltına alınan ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan öğrenciler, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinin 2. bendi kapsamında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

'ŞİDDET UYGULAMAYA ÇALIŞTILAR'

Savcılığın hazırladığı mahkemeye sevk yazısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından insani duygularla lokum dağıtımı etkinliği düzenleyen öğrencilere 'zanlıların saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalıştıkları' ileri sürüldü. Sevk yazısında şu suçlamada da bulunuldu:

'DEMOKRATİK TEPKİ OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENSE DE…'

''Bahse konu olaylar bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla hareket eden gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerinin meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir. Şüpheliler organik bağ içerisinde bulundukları terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışırken, gerek TSK gerek Türkiye Cumhuriyeti devletini itibarsızlaştırmak, tepkisel uluslararası kamuoyu oluşturmak, terör örgütlerinin amacı doğrultusunda toplumda kargaşa yaratmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadır.''

LOKUM KRİZİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta 'Afrin lokumu' dağıtanlara "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" tepkisini gösteren öğrenciler, ardından Erdoğan'ın ''Terörist öğrencileri, komünist öğrencileri okutmayacağız, gereğini yapacağız, hadlerini bildireceğiz'' açıklamalarıyla karşılaşmıştı. Bunu, Boğaziçi Üniversitesi'nde polis operasyonları, gözaltılar ve nihayetinde kısmen tutuklama kararları takip etti.