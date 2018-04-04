Mardin'de açığa alınan 2 kaymakam gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alındı.
Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kaymakamlara açığına alınma ile ilgili yazıyı tebliğ ettiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Kaymakam Yeşiltaş ve Korkmaz'ın evlerinde ve iş yerlerinde arama yaptı.
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