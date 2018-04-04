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    CHP

    CHP kulisleri hareketli: İstanbul için sürpriz aday

    © AA/
    Türkiye
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    CHP'de 2019 yerel seçimlerine bir yıldan az süre kala belediye başkan aday adaylarının konuşulduğu kulisler hareketlendi. Başkentte, CHP'nin önceki seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilebileceği belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları da belli olmaya başladı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Metin Aktas
    CHP yerel seçim adaylarını belirliyor: İstanbul'da 'Kürt', Ankara'da 'sağ' kriteri
    AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.

    En büyük çekişmenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanması beklenirken, önceki seçimlerde az farkla kaybedilen daha küçük illerde de yoğun kulisler yapılıyor.

    Başkentte, CHP'nin önceki seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'la görüştüğünü dile getirmişti.

    CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan diğer isimler ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

    İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU

    Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu. Şimdiden büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi oldu.

    Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.

    "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı her zaman hayalim" diyen eski il başkanı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de güçlü aday adayları arasında yer alıyor.

    CHP'de İstanbul için adı geçen bir diğer isim ise Grup Başkanvekili Engin Altay.

    'İSTANBUL'A KANAL DEĞİL, TANAL LAZIM'

    Partide bu isimler konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı. Tanal, "İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım" diyerek sahaya indi ve büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığını ilan etti.

    KESİCİ 'BEN YOKUM' DEDİ

    CHP'de İstanbul için İlhan Kesici'nin de adı geçiyordu. Ancak Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kesici, "İstanbul için adınız geçiyor, aday olacak mısınız?" sorusuna "Ben ulusal ölçekte siyaset yapmayı seviyorum, onun için aday olmayı düşünmedim, düşünmüyorum da; ben yokum" yanıtını verdi.

    Geçtiğimiz seçimlerde büyükşehire aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.

    İZMİR'DE DE GÜÇLÜ İSİMLER YARIŞTA

    CHP 19. Olağanüstü Kurultayı
    © AA/ CHP / Ziya Köseoğlu
    CHP'de başkan adaylığı için imza koşulu 64'e indi
    İzmir'de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerini sağlamlaştırdığı ileri sürülürken, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da isimleri aday adayları arasında geçiyor.

    CHP kulislerinin tartışmasız en net isimleri ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.

    CHP'de, Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski bakanlardan İstemihan Talay ile eski hakem Selçuk Dereli kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

    Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adının geçtiği CHP'de, Hatay'da Lütfü Savaş, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Yalova'da ise Vefa Salman'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Aziz Kocaoğlu, Mansur Yavaş, Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, Levent Gök, Türkiye
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