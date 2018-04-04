CHP'li Özel'den kendisine 'Tipitip' diyen Bahçeli'ye yanıt: Gargamel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin kendisini hedef alan sözlerine dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi. Ö Özel, Bahçeli'nin kendisine dönük "Tipitip" benzetmesi için, "En sevdiğim sakızdı. En sevdiğim kahraman da Tipitip" dedi. Özel ise Bahçeli'yi 'Şirinler' çizgi filminin kötü karakteri Gargamel'e benzetti.

Kendisinin 1974'te doğduğunu ve Tipitip karakterinin maskotu olduğu sakızın da aynı yıl üretimine başlandığına dikkat çeken ve "Akranımdır Tipitip benim" diyen Özel şöyle devam etti:

'GARGAMEL DEMOKRASİYE ZARAR'

"Şunu itiraf edeyim. Çocukken en sevdiğim sakız Tipitip, en sevdiğim karakter de Tipitip'ti. Ben gözlüğümle de burnumun şekilsizliği ile de barışık biriyim. Verdiğim kilolara bakınca Tipitip'e benzetmesinde de hiçbir sıkıntı yok.Aslında eleştiri hepimiz için haktır. Ve Bahçeli bir eleştiri yapacaksa buna da tahamüllü olmak gerekir. Bizim kuşak en çok Tipitip'i sever. Geldiğim bu noktada demokrasinin, siyasetin Tipitip'i olduysam ne var bunda? Ama bizim kuşak en çok Gargamel'den korkardı. Siyasetin Gargamel'i de bana Tipitip diyor ama sabahları bir aynaya baksın. Çocukların en çok korktuğu kişi olarak demokrasinin Gargamel'i, siyasetin Gargamel'i olmak Tipitip'i olmaktan daha iyi bir şey değil. Sayın Bahçeli bunuyarın sabah ayna karşısında değerlendirsin. Ben gözlüğümü de burnumu da çok seviyorum. Çocuklar Tipitip'i seviyor, çocuklar Gargamel'den çok korkuyor. Gargamel demokrasiye zarar."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'li Özgür Özel'in "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz" sözlerini eleştirerek, ''CHP'nin geveze ve gevşek bir grup başkanvekili 'Seçim ordusu kuruyoruz' diyerek aklının dibini dökmüştür. Bizim bildiğimiz ordu tektir. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme olsa gerektir. Teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP'nin tipitip grup başkanvekili buna ne diyecektir?'' demişti.