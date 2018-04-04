FETÖ sanığı avukattan mahkemeye: Cinlerin telefona ByLock yükleyip yükleyemeyeceğini Diyanet'e soralım

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin ile eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş tanık olarak dinlendi. Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.
'CEMAAT MENSUBU HSYK ÜYELERİNİN ISRARIYLA DANIŞTAY'A ÜYE SEÇİLDİM'
Okur, bu yapıdan olmayan yüksek yargı üyelerini bir araya getirdikleri toplantıya sanığı çağırmadıklarını bildirdi.
Birol Erdem de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde sanık hakkında cemaate mensup olduğu yönünde kanaat sahibi olduğunu söyledi.
'ÖRGÜT TOPLANTILARINDA BİR ARAYA GELDİK'
Sanık Eğerci ise Şahin ile hiçbir sohbet toplantısında bir araya gelmediğini iddia etti. Eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş da sanık ile aynı dönemde Danıştaya seçildiklerini, kısa süre aynı dairede görev yaptıklarını söyledi.
Tanık beyanlarının ardından heyete başkanlık eden Maruf Alikanoğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgelerle sanık avukatının taleplerini içeren dilekçeleri okudu. Buna göre, sanığın adına kayıtlı hatla 970 kez ByLock'a girildiğinin tespit edildiği belirtildi.
'AYNI CİNLER TELEFONLARIN İÇİNE GİREREK BYLOCK YÜKLEYEBİLİR DİYE DÜŞÜNDÜK'
Sanık avukatı Adem Kaplan ise darbe girişiminin ardından bir televizyon programında meşhur bir siyasetçinin FETÖ'nün cinleri tarafından etkilendiğini söylediğini, bu tabirin birkaç siyasetçi tarafından da dile getirildiğini öne sürdü. Kaplan, "Bu kadar ciddi siyasetçiler böyle ciddi bir televizyon programında FETÖ'nün cinleri tarafından etkilendiğini söylüyorsa aynı cinler telefonların içine de girerek ByLock yükleyebilir diye düşündük" ifadelerini kullandı.
Bu sırada duruşma savcısı Müslüm Canpolat'ın "Sanık avukatı galiba espiri yapıyor" sözleri üzerine Başkan Alikanoğlu, sanık avukatına "Burası ciddi bir müessese, gayriciddi bu anlayışa hizmet etmemiz beklenemez" dedi.
'CİNLERİN ETKİSİ ALTINDA KALANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI'
Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sanık avukatının, "FETÖ'nün cinlerinin telefonlara ByLock yükleyip yükleyemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması" yönündeki talebi ise duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi.
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