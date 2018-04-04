CHP'den milletvekillerine uyarı: Dini konulara girmeyin, TSK'yı eleştirmeyin

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği haftalık bilgilendirme raporunda çeşitli uyarılarda bulundu. Raporda, "Dini konulara girilmemeli, orduyla ilgili eleştirel ifadelerde bulunulmamalı; seçimde hırsızlık yapılacağı, sonuçların baştan belli olduğu söylemlerinden kaçınılmalı" denildi.

© AA/ Ali Atmaca Kılıçdaroğlu, seçimlerde izlenecek yol için milletvekillerini dinleyecek

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göer,CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugünden itibaren onar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle Meclis ve parti çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanırken, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın başında bulunduğu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı'nca milletvekillerine haftalık bilgilendirme raporu gönderildi.

2-8 Nisan Haftası Bilgilendirme Raporu'nda haftanın özel günlerine ilişkin bilgilendirme yapılırken, işsizlikten büyüme oranlarına kadar ekonomik durum verilerle mercek altına alındı. Ayrıca gündemdeki gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili olarak kullanılacak söyleme ilişkin önerilerde bulunuldu.

'KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR'

Raporda ‘Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular' başlığı altında sıralanan uyarılardan dikkati çekenleri şöyle:

Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli.

© REUTERS/ CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi: Asker üniforması hak edilince giyilir

Türkiye'nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmalı.

Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. İlkemiz daima "Kol kırılır yen içinde kalır" olmalıdır.

Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmemeli. Seçmen umutsuzluğa itilmemeli.

'SOSYAL MEDYADAN BİREYSEL GÖRÜŞ PAYLAŞMAYIN'