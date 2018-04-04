Bahçeli: Devletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik

Türkeş'in 21. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Kendisi yarınlara uzanan meşaledir. Türk siyasetine uzlaşma aşılamıştır.
- Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı milletimizin ve devletimizin bekasına adadık. Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.
- Ümitsizlikleri yendik. Gücümüzü aziz milletimizden kararlılığımızı ülkülerimizden aldık.
- Merhum başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemişti. Biz de aynısını yapıp önümüze bakacağız. Bölünmeye bölücülüğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız.
- Yılanlara kananlara, kaçanlara inat bugün MHP ayaktadır. Türkiye ve Türk milleti hasımları karşısında sarsılmaz duruş ortaya koyuyoruz.
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