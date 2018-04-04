Bahçeli: Devletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik

MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Bahçeli, "Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı milletimizin ve devletimizin bekasına adadık. Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik" ifadesini kullandı.