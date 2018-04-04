Piyasalar erken seçim bekliyor

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Dolar 4 lirayı aştı

Raporda, "Yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapma tereddüdünde en önemli etken politik belirsizlik. Piyasalarda bir erken seçim belirsizliği nedeniyle 'bekle' duruşu hakim. Sadece bu nedenle bile, AKP rejiminin seçimleri erkene, mesela sonbahara çekerek belirsizliği sonlandırması beklenebilir" denildi.

Ekonomi Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, partisinin MYK'sına son dönem ekonomik gelişmeler üzerinden ayrıntılı bir rapor sundu. Raporda, şu tespitler yer aldı:

'TÜRK LİRASI MART'TA ERİDİ'

"Türkiye'nin büyümesinin yüzde 7.4 olarak açıklandığı saatlerde Türk Lirası (TL) dolar karşısında psikolojik eşiği aşarak 4 TL basamağına yerleşti. Normalde, parıltılı bir büyümeden beklenen, yabancı yatırımcıların ülkeye üşüşmeleri, yatırım yapmaları ve bu sayede bollaşan dolar ile yerli paranın değer kazanması olmalıydı. Oysa TL, sadece mart ayında dolar karşısında yüzde 5 eridi.

Türk Lirası'nda değer kaybı duracak gibi görünmüyor. Bunun en büyük sebebi de Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı. Yıl içerisinde petrol fiyatlarının artması muhtemel. Bu da cari açığın artmaya devam etmesi demek. Türkiye'nin 12 ay içinde çevrilmesi gereken dış borçları 180 milyar dolara yaklaşıyor. Böylece dışarıdan bulunması gereken kaynak tutarı 220 milyar dolar civarında. Bu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 25'inin de üzerinde. Önümüzdeki 12 aya yayılmış da olsa bu yük Türkiye'yi zorlayacak.

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapma tereddüdünde en önemli etken politik belirsizlik. Piyasalarda bir erken seçim belirsizliği nedeniyle 'bekle' duruşu hakim. Sadece bu nedenle bile, AKP rejiminin seçimleri erkene, mesela sonbahara çekerek belirsizliği sonlandırması beklenebilir.