Bakan Çelik: Türkiye-AB heyetleri vize serbestisini görüşecek

AB Bakanı Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda konuştu. Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan iki askerini gündeme getirmesi ve Türkiye'nin Ege ile Akdeniz'deki eylemleri hakkındaki açıklamaları hakkında, "AB'nin ilkeleri bakmaksızın sadece bir mahalle dayanışması çerçevesinde Yunanistan'a destek veriyor olması, AB'nin bir siyasi ilkeler birliği olma kısmına bizim açımızdan zarar veriyor" dedi.

Bulgaristan'nın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması yönündeki sözlerine ilişkin Çelik, Kurz'un aşırı sağ bir partiden gelmemesine karşın ırkçılardan daha ırkçı bir yaklaşım sergilediğinin altını çizdi.

Çelik, Kurz'un ifadelerinin, ilişkilerin normalleştirilmesine dönük süreci sadece jenerik olarak kullandığını ve böyle bir niyetlerinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

'AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞ EN BÜYÜK YALAN'

Çelik, Kurz'un ifadelerine ilişkin, "Türkiye ile AB ilişkilerini sona erdirelim ama diğer alanlardaki ilişkileri geliştirelim şeklindeki bir cümle Avrupa'da üretilmiş en büyük yalandır" ifadesini kullandı.

Çelik, "Avusturya'nın tutumu Türkiye'ye karşı muhalif bir tutum olmaktan çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür" dedi.

Türkiye'ye yönelik bu ifadelerin, kötü niyetin estetik cümlelerle kamufle edilmiş şekli olduğunu belirten Çelik, "Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye açısından temel mesele tam üyelik perspektifidir. Tam üyelik dışında hiçbir projeyi yaklaşımı kabul etmeyeceğimizi bir kez daha burada ifade etmek isterim" diye konuştu.

AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek, "Onlar bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler" diye konuştu.