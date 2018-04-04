'Kırmızı fularlı kız'ın anne ve babası beraat etti

Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan 2 davada 103 yıl hapisle yargılanırken PKK'ya katılan 'kırmızı fularlı kız' Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan ile babası Ömer Karacagil, Rakka'da öldürülen kızlarının cenaze törenine katılarak terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti.
Kamuoyunda 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen ve Rakka'da IŞİD'le girilen çatışmada örgüt tarafından öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası hakkında, kızlarının cenazesine katılarak terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nuray Erçağan ve Ömer Faruk Karacagil ile avukatları Hakan Evcin katıldı.
3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, kızlarının cenazesinde terör örgütü faaliyetlerini övdükleri ve terör örgütü mensuplarının bulunduğu ortamda fotoğraf çektirdikleri belirtilerek, şöyle denildi:
"Sanıklar Nuray Erçağan ve Ömer Faruk Karacagil, MLKP terör örgütü üyelerinin organize edip, terör örgütünün amblem ve sembollerinin bulunduğu cenaze törenine katılmışlardır. Burada ellerinde silah olan terör örgütü militanları tek tip kıyafet giyip, yüzlerini kapatarak törende hazır bulunmuşlardır. Terör örgütünün bayrak ve flamaları altında yürüyüş yapıp, sol ellerini yumruk yaparak havaya kaldırmışlardır. Bu şekilde poz verip fotoğraf çektirmişlerdir. Terör örgütünü övücü ve yüceltici konuşmalar yapıp fotoğraf çektirmişlerdir."
Suçlamaları kabul etmeyen Karacagil ve Erçağan, delil olarak gösterilen haberdeki röportajları kendilerinin vermediğini belirtti. Avukat Hakan Evcin ise acılı anne ve babanın zorlu geçen bir yolculuk sonucunda evlatlarının cenazesine katıldığını, dolayısıyla kızlarına son görevlerini yaptıkları için cezalandırılamayacağını söyledi.
'BİR MAHKEME KIZIN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL ETMİYOR, DİĞERİ CENZAEYE KATILAN ANNE VE BABAYA CEZA VERMEK İSTİYOR'
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, isnat edilen suçlamayı ifade özgürlüğüne dayandırarak, Karacagil ve Erçağan'ın beraatına karar verdi.
Duruşma sonunda konuşan Avukat Hakan Evcin, bu davanın ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Geçtiğimiz aylarda Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Suriye'de ölen Ayşe Deniz Karacagil'e hapis cezası verilmişti. Gerekçesi ise halen nüfus kayıtlarında 'yaşıyor' gözükmesiydi. Bu kez 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise Suriye'de çatışmada ölen Ayşe Deniz Karacagil'in cenazesine katılan anne ve babası yargılandı. Bir mahkeme kızın öldüğünü kabul etmiyor ve ceza veriyor. Diğer mahkeme kız öldüğü için cenazeye katılan anne ve babaya ceza vermek istiyor. Bu nasıl iş anlaşılır gibi değil" dedi.
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