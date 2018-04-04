CHP'li Yılmaz'dan 'kamuflajlı Erdoğan' yorumu: Şaban askerde filmini bekliyoruz

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP'li Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zeytin Dalı harekatına destek için sanatçı ve sporcularla buluşmasını değerlendirdi.

Yılmaz, "Erdoğan'ın giydiği kıyafet başkomutan değil, şeker bayramında bir çocuğun giydiği kıyafet gibiydi. Bunlar, sazlı sözlü şeyleri de sevmezlerdi. Ne oldu da orada bunu yaptılar anlamadım. Bunu bizler yapsaydık topa koyarlardı, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı için alkışlıyorlar. Orada askerimize moral verecek şeyleri destekliyorum ama bu seçtikleri yöntem teatral bir yöntem. Bana Kemal Sunal'ı hatırlattı. Şaban askerde filmini bekliyoruz" diye konuştu.