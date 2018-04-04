Yıldırım: Yunanistan'ı saymayın, bir vilayetimiz kadar ülke

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin üniversiteye erişimde Yunanistan'ın ardından ikinci sırada olduğunu söyledi. "Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz" diyen Yıldırım, Ege'deki gerilime atıfta bulunarak, "Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok" dedi.