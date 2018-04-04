İBB Başkanı Uysal'dan taksicilere: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

İstanbul'da düzenlenen '2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı'nın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, yerli ve milli ürünlerin İBB'nin birçok biriminde kullanıldığını, daha fazla yerli ürünün kullanılması için de sanayicilere büyük iş düştüğünü söyledi.
İBB olarak bu konuda çalışmaları olduğundan bahseden Uysal, yemek kartlarıyla ilgili 'yerli' ürün çalışması yaptıklarını söyledi. Uysal, "Şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Yemek kartı ciddi bir pazar. Ama Fransızlar'ın elinde. Şu anda yerli ürün çalışması yapıyoruz. Aslında tamamı bir yazılım, bir program. Ama yerlilik ne? Ürünü satan da alan da dışa bağımlı olmaktan kurtulsun. Yemek kartı sisteminde şu anda Fransızlar hakimse, satan da, alan da, onların kararına bağlı kalmışsa, artık o sistem yerli olmaktan çıkmış demektir. İnşallah kısa bir zamanda Turkcell, PTT ve Büyükşehir olarak bu şekilde bir çalışmamız var ve hayata geçecek" dedi.
'UBER ASLINDA RAHATLIK DEMEK'
Konuşmasında UBER uygulamasına da değinen Uysal şunları söyledi:
Yerli ürünlerin kullanımının önemini bir kez daha altını çizen Uysal, "Uber, aslında rahatlık demek. Şoförle müşterinin birbirine güvenini sağlaması demek. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız. Ama o konforu yaşarken de yurtdışındaki bir insanın kararıyla taksicimiz ve içindeki müşteri birbiriyle kavga eder hale düşmemeli. Yemek, kartı, iş yerleri adına, çalışanlar adanına bir rahatlıksa, yemeği yiyenle yemeği ikram edenle arasındaki o ilişkinin kararını çok uzaklarda birileri vermemeli. O konforum bizim de sağlayabilmemiz lazım" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)