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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    CHP'li Özel: Başıma bir şey gelirse hesabı hukuken Elitaş'tan sorulsun

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakikaya, tümü üzerinde şahıs ve maddelerdeki bütün konuşmaların 3’er dakika olarak belirlenmesi önerisi verdi. Bu öneriye CHP ve HDP tepki gösterdi. Yaşanan tartışmalarla tansiyon bir hayli yükseldi.

    Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri öncesinde, CHP'nin önerinin içerik ve gündeme getirilişine tepki göstererek sıra kapaklarına vurması AK Parti'nin tepkisine yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş söz alarak, CHP Grubunun sıra kapaklarına vurarak yaptığı protestoyu eleştirdi.

    ELİTAŞ'TAN ÖZEL İÇİN DİSİPLİN İŞLEMİ TALEBİ

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclis İçtüzüğü'nün 160. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen "Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak" hükmündeki davranışı sergilediğini savunan Elitaş, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'dan, Özel için disiplin işlemi yapılmasını talep etti.

    TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri
    © AA/ Tayfun Salcı
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak, Mecliste sıra kapaklarına vurularak gerçekleştirilen bir protesto için disiplin işlemi yapılmasının daha önce yaşanmamış bir olay olduğunu belirterek, sıra kapaklarına vurularak protestoya yol açan AK Parti Grup önerisinin İçtüzüğe aykırı olduğunu öne sürdü ve Başkanlık Divanından önerinin işleme alınmamasını talep etti.

    'MUHALEFETİN SESİNİ KISMA AMAÇLI'

    HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise, AK Parti Grup önerisinin uluslararası anlaşmalara ilişkin görüşmelerde konuşma sürelerini kısaltmaya yönelik olduğunu dile getirerek, bunun muhalefetin sesini kısma amaçlı, İçtüzüğe aykırı bir öneri olduğunu ve işleme konulmaması gerektiğini söyledi. Kerestecioğlu, sıra kapaklarına vurularak yapılan protestonun ise haklı olduğunu savundu.

    'AK PARTİLİLER DE YAPTI'

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz alarak bazı tarihler vererek o oturumlarda AK Parti milletvekillerinin sıra kapaklarına vurarak, kürsüdeki konuşmacıyı protesto ettiklerini ve bunların Meclis tutanaklarında olduğunu belirtti.

    'VEBALİ SİZİN OMUZLARINIZDA'

    Meclis Başkanvekili Sancar ise, Genel Kurulu yönetirken demokratik ruha uygun davranmaya çalıştığını vurgulayarak, fiili ve fiziki kavga olmaması halinde disiplin işlemi uygulanmasından yana olmadığını kaydetti.

    Özgür Özel
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    Tekrar söz alan Elitaş da, "TBMM'de ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz hadisede tamamen vebali sizin omuzlarınızda kalacaktır" ifadesini kullandı.

    Sancar ise şunları kaydetti: "Üçüncü kezdir burada olay çıkma ihtimalini dile getiriyorsunuz. Bu sözleriniz üzerine, tekrar ettiğiniz sözleriniz üzerine bu genel kurulda bir gerilim yaşanacaksa sorumlusu ben olmayacağım. Özgürlükleri demokratik kuralları uygulamak hiçbir zaman gerilim ve kaos sebebi olarak görülemez. Demokratik terbiye özgürlük içinde olgunlaşır. İçtüzüğün bana tanıdığı takdir yetkisini kullanarak bir teklifinizi işleme koymadım diye burada olay çıkacak diyorsanız sizi sorumluluğa davet etme mecburiyetim vardır. Çünkü bu sözlerin üzerine daha sonra gerilim yaşanırsa bunun zemininin bu sözlerle hazırlanmış olacağı kanısındayım."

    'ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN'

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Elitaş'ın sözlerinin "Özgür Özel'e ceza vermezseniz akacak kandan siz sorumlu olursunuz" mealinde olduğunu ileri sürerek, "Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadesini kullandı.

    Özgür Özel
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    Özgür Özel ise geçmişte yaşanan kavgalar nedeniyle kimseye karşı kalbinde kin ya da nefret olmadığını, ancak Elitaş'ın kendisini hedef gösterdiğini savundu. Özel, "Burada ya da dışarıda başıma bir şey gelirse; bundan önceki her şeye hakkım helal olsun. Ama biricik evladım, eşim, anam, babam başıma bir şey gelirse bunun hesabını hukuken Elitaş'tan sorsun" dedi.

    Elitaş ise Özel'in önce tartışmalara neden olduğunu sonra da "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" anlayışı taşıdığını söyledi.

    SANCAR TALEPLERİ REDDETTİ

    Tartışmaların uzaması üzerine Başkanvekili Sancar, Özel'e ceza verilmesi talebini de Elitaş'ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması talebini de kabul etmediğini, tartışmadaki sözlerin değerlendirmesini herkesin kendi vicdanına bıraktığını belirterek, birleşime ara verdi.

    ÖNERİ İŞLEMDEN KALDIRILDI

    Aranın ardından tekrar başlayan oturumda önerinin okutulmasının ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti'nin sürelere ilişkin talebinin İçtüzüğe aykırı olduğunu belirterek, öneriyi işlemden kaldırdığını söyledi.

    Etiketler:
    HDP, AK Parti, CHP, TBMM, Mithat Sancar, Mustafa Elitaş, Özgür Özel, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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