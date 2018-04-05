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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan Hatay'a giden ünlülere: Şeker fabrikalarına gelmeniz de emekçilere moral olacaktır

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, Hatay'daki sınır karakolunu ziyarete eden ünlüler için "İnşallah bu güzide sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikaları için de gösterirler. Böylece, ‘Külliye'nin değil Türkiye'nin sanatçısı' olduklarını gösterme imkânı bulmuş olurlar" açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan, sınır birliklerine askeri kamuflajla seslendi
    Haftalık olağan basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyarete eden ünlüler hakkkında açıklama yaptı. Ünlülerin karakola ziyareti ve Cumhurbaşkanı'nın kamuflaj kıyafeti giymesi muhalefetin tepkisini çekmişti.

    'SANATÇILARI EMEK TÜRKÜLERİ SÖYLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

    Karamollaoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Hatay sınır karakoluna giden sanatçıların gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz. İnşallah bu güzide sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikaları içinde gösterirler. İşçilerimizle beraber emek türküleri söylerler. Biz kendilerini davet ediyoruz. Sanatçılarımızı, işçimizin, emekçimizin, üreticimizin yanında da görmek istiyoruz. Hatay ziyaretleri askerimize nasıl moral olduysa, bir şeker fabrikası ziyareti de emekçilerimiz için moral kaynağı olacaktır. Hem böylece, 'Külliye'nin değil Türkiye'nin sanatçısı' olduklarını gösterme imkânı bulmuş olurlar.

    '35 GÜNDE BAKKAL DÜKKANI SATAMAZSINIZ, TÜRKİYE'NİN CAN DAMARI 14 FABRİKAYI NASIL SATACAKSINIZ?

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki
    Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bor şeker fabrikası, Çorum Şeker Fabrikası, Yozgat Şeker Fabrikası ve Kırşehir Şeker Fabrikası için teklif verme süresi 3 Nisan itibariyle yani dün doldu. Erzurum, Erzincan, Kastamonu, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları için son teklif verme süresi ise bu ayın 11'inde sona eriyor. Afyon, Burdur, Muş, Elbistan ve Alpullu şeker fabrikaları için son tarihte 18 Nisan. Bu tarihleri niye hatırlatıyorum; Ortada çok ciddi bir tuhaflık var da ondan. Hatırlanacağı gibi 14 şeker fabrikasının satışına ilişkin duyuru 21 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İhale şartnamelerinin taliplilere veriliş tarihi ise 26 Şubat idi. Yani, ilk dört fabrikayı baz alırsak, teklif vermek için tanınan süre sadece 35 gün. 35 günde sıradan bir mahalle bakkalını bile satamazsınız. Peki, siz Türkiye'nin can damarı 14 tane devasa fabrikayı nasıl satacaksınız! İstekliler bu fabrikaları sadece gezmeye kalksa bu süre yetmez. O zaman insanın aklına bin bir türlü şüphe geliyor. Acaba bu fabrikaların alıcıları şimdiden belli mi? İhaleler formaliteden mi yapılacak? Bütün bu sorular haklı olarak bizi de, milletimizi de endişelendiriyor."

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    Etiketler:
    Şeker fabrikası, Saadet Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Hatay, Türkiye
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