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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar - Sanatçı İbrahim Tatlıses

    Hatay'a giden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bölgeye gitmekten neden imtina ediyor?

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Hatay'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçılar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yönelik sert sözlerini kınadı. Yapılan ortak açıklamada "Kılıçdaroğlu bölgeye gitmekten neden imtina ediyor?" ifadeleri kullanıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı, "Şehidimizin daha kanı kurumadı. toplanmışlar bir grup güruh, efendim davul zurna, klarnet, şarkılar türküler" açıklamalarına sanatçılardan tepki geldi.

    Hatay'da askerleri ziyarete giden sanatçılar Kılıçdaroğlu'nu kınadı.

    Kılıçdaroğlu konuyla ilgili,"Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de yaylalar türküsünü söyle bakayım" şeklinde eleştiride bulundu.

    Pazar günü Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etmiş, Afrin harekatına katılan askerlere moral ziyaretine İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, Mustafa Sandal gibi ünlü isimler ve futbolcular da katılmıştı. 

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

    Sanatçılar, yazılı açıklama yapıp Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.

    Açıklamalarda, "Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu vesileyle sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklamada şu ünlülerin imzaları yer aldı: İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz.

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    Etiketler:
    CHP, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin, Hatay
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