Ahmet Hakan: Sanatçılar baştan sona haklı

Hatay'daki askeri birliği ve sınır karakolunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ziyaret eden ünlüler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendilerine yönelik sözleri nedeniyle suç duyursunda bulunacaklarını açıklarken, ünlülere ilk destek Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, Kılıçdaroğlu'nun üslubunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine katılan ünlülerin Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştiriler sonrası bir açıklama yaparak CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmasının ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sanatçıların haklı olduğunu savundu.

Hakan yazısının ilgili kısmında şunları yazdı:

"İbrahim Tatlıses'ten Sibel Can'a…

Hande Yener'den Yavuz Bingöl'e… Muazzez Ersoy'dan Mustafa Sandal'a… Hülya Koçyiğit'ten Emel Müftüoğlu'na… Deniz Seki'den Coşkun Sabah'a… Cumhurbaşkanı ile sınıra giden sanatçılar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınayan bir bildiri yayınladılar. Kınama gerekçeleri şu: "Hakaretamiz açıklamalar."

Bakıyoruz… Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş diye? Şunu demiş:

"Afrin'de 52 şehidimizin kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh… Davul zurna, şarkılar kıyamet… Bulunduğumuz apartmanda eğer bir kişi vefat etmişse televizyonu bile açmayız. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa… Bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç ve Yaylalar türküsünü söyle bakalım."

Gerçekten de hakaretamiz sözler! Yani sanatçılar haklı! Hem de baştan sona haklı! Gelin, bir an şöyle düşünelim: Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümleleri, bunlar değil de… Mesela şunlar olsaydı:

"Afrin'de 52 şehidimizin kanı kurumamışken… Klarnetli, türkülü, kahkahalı, eğlenceli görüntüler hiç yakışık almamıştır. Bulunduğumuz apartmanda bir kişi vefat etmişse… Televizyonu bile açmayız. Bizim kültürümüz budur ve ortaya çıkan görüntüler, bu kültüre hiç de uygun düşmemiştir… Soruyorum o görüntünün içindekilere: Herhangi bir Afrin şehidinin evinin önünde klarnet eşliğinde Yaylalar türküsü söyleyebilir misiniz?"

Evet, Kılıçdaroğlu'nun üslubu böyle olsaydı… Ne olurdu? Şunlar olurdu: Bırakın bildiriyi falan… Hiçbir sanatçı "gık" bile diyemezdi. Belki içlerinden bazıları biraz mahcup olup… "Hakikaten ya… İşin o kısmı biraz şık kaçmadı galiba" falan derdi. Kılıçdaroğlu sadece kendi taraftarlarının değil, AK Parti'ye oy verenlerin de vicdanına seslenmiş olurdu. Üstelik vermek istediği mesajı tam olarak vermiş, derdini de anlatmış olurdu. Acaba diyorum ben bütün işimi gücümü bırakıp siyasi iletişim işlerine falan mı başlasam?"