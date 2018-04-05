Beşiktaş Belediyesi'ne mali operasyon

© AA/ Onur Çoban Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Örnek, görevden alındı

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında bazı birimlerde arama yaptığı ve bilgisayarların yedeklemesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.