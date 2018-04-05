YSK Başkanı Güven'in Kılıçdaroğlu'na açtığı dava reddedildi

Yüksek Seçim Kurul (YSK) Başkanı Sadi Güven'in 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları geçerli sayan YSK'yı 'çete, hırsız, ahlak yoksunu, nohut akıllı' ifadeleriyle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi.
Güven dava dilekçesinde, ‘Oy zarfı ve oy pusulalarının sandık kurulları tarafından mühürlenmesi ihmal edilerek oy kullandırıldığının öğrenilmesi üzerine' eleştiri konusu kararların alındığını kaydetti.
Davanın önceki gün yapılan duruşmasında mahkeme, Güven'in tazminat talebini reddetti.
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