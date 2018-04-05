Yerli Uber kuruldu: @taksi

Uber'in yasaklanması için dava açan taksiciler, Uber'e benzer bir yapı kurarak mobil uygulama üzerinden hizmet verecek '@taksi' hizmetini başlattılar. Sistemle kullanıcılar Uber'deki gibi normal taksinin yanında, ‘Turkuvaz Taksi' ve ‘Siyah Taksi' çağırabilecek. Turkuvaz yüzde 15, siyah VIP taksiler ise taksimetrenin 2 katı ücretle çalışacak.
Pabuçcu, şoförlerin eleştirilen davranışlarıyla ilgili, "Dışarıdan yolcu alan bir taksiciyle, uygulamayla yolcu alan taksicinin davranışları arasında iyi yönde fark olduğunu görüyoruz. Taksici arkadaşlarımıza nasıl davranmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Zaten her şoför, yolcularımız tarafından puanlama sistemiyle değerlendirilecek, haklarında yorum yazılabilecek" ifadelerini kullandı.
Pabuçcu, uygulamadan elde edilecek gelirin bir kısmıyla, şoförleri daha kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirmek gibi projeleri olduğunu da ifade etti.
'ŞOFÖRLER EZİLİYOR'
Duman, uygulamanın daha fazla iş imkanı sağlayacağını, sektördeki herkesi mutlu edeceğini kaydetti.
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