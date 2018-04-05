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    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Bozdağ: OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır

    © AA/ Arda Küçükkaya
    Türkiye
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    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "OHAL'in uzatılmasının ihtiyaç olduğunu" söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, "Beklerdim ki bir kamuflaj da o giysin. Mehmetçiğe destek, moral versin" ifadelerini kullandı.

    Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

    • Rusya- İran- Türkiye
      © REUTERS/ Ümit Bektaş
      Putin, Erdoğan ve Ruhani: Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlıyız
      (Türkiye-Rusya-İran Üçlü zirve bildirisi)       Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor.
    • YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı.
    • Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir.

    'BEKLERDİM Kİ KILIÇDAROĞLU DA KAMUFLAJ GİYSİN'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Evrim Aydın
      Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki
      Kılıçdaroğlu, Afrin'de Türkiye'nin elde ettiği başarıdan rahatsız. Bu başarı Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da bozmuş. Cumhurbaşkanımız sınır bölgesine ilk kez gitmiyor. O zaman da askeri kıyafet giymişti. O zaman tepki göstermedi bu kez Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki sanatçılara ahlaksızca, densizce hakaretlerde bulunuyor. O CHP'ye büyük bir haksızlık da yapıyor. CHP'nin yerlerde sürünmesinin nedeni, yerde sürünen ahlaktan da kaynaklanıyor. Başkomutan asker elbisesini giyemez mi? Giyer. Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun? Teröre mücadelesinde askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki bir kamuflaj da o giysin. Mehmetçiğe destek, moral versin.

    'MİT 18 ÜLKEDEN 80 FETÖ'CÜYÜ PAKETLEYİP TÜRKİYE'YE GETİRDİ'

    • Yeni MİT tabelası
      © AA/ Emre Şenoğlu
      Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı
      MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır.
    • MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi.
    • FETÖ bitmedi, FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil.

    'TBMM KABUL EDERSE OHAL YENİDEN UZATILABİLİR'

    • OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.
    • Erken seçim yok. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın.

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    Etiketler:
    OHAL, FETÖ, MİT, YPG, PYD, Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, Tel Rıfat, Afrin, Sincar, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
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