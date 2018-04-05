Bozdağ: OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "OHAL'in uzatılmasının ihtiyaç olduğunu" söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, "Beklerdim ki bir kamuflaj da o giysin. Mehmetçiğe destek, moral versin" ifadelerini kullandı.