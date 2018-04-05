Bozdağ: OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:
- (Türkiye-Rusya-İran Üçlü zirve bildirisi) Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor.© REUTERS/ Ümit Bektaş
- YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı.
- Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir.
'BEKLERDİM Kİ KILIÇDAROĞLU DA KAMUFLAJ GİYSİN'
'MİT 18 ÜLKEDEN 80 FETÖ'CÜYÜ PAKETLEYİP TÜRKİYE'YE GETİRDİ'
- MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi.
- FETÖ bitmedi, FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil.
'TBMM KABUL EDERSE OHAL YENİDEN UZATILABİLİR'
- OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.
- Erken seçim yok. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın.
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