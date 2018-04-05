Kalın: Rusya ve İran'la her türlü işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kalın, Türkiye'nin Suriye geneline Türk Kızılayı üzerinden 630 milyon dolar değerinde yardım ulaştırdığını duyurdu.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Görüşmelerde İran'la ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alındı. Astana süreci Suriye krizine çözüm için kurulmuş en önemli mekanizma. Cenevre süreci adeta nefesini tüketti. Cenevre sürecinde yaşanan tıkanıklıklar Astana sürecini daha kritik hale getirdi. Biz Astana'nın Cenevre ile birlikte devam etmesi kararlılığını sürdürüyoruz. Astana'yı Cenevre toplantılarına alternatif olarak görmedik.
'MUTABIK KALDIĞIMIZ NOKTALARDAN BİRİ, SURİYE'NİN TAMAMININ TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ'
- Cumhurbaşkanımızın bir teklifi daha oldu. Belli yerlerde Sahra hastanesi kurulması… Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz Rusya ve İran ile her türlü işbirliğine hazırız. Bu konuda yakın bir zamanda somut bazı adımların atılmasını da umut ediyoruz. Adil seçimlerin yapılması konusunda da kararlılığımız aynen devam ediyor.© REUTERS/ Ümit Bektaş
- Bizim diğer koalisyon ortaklarıyla ve diğer garantör ülkelerle mutabık kaldığımız noktalardan bir tanesi Suriye'nin tamamının terör unsurlarından temizlenmesidir. PYD/YPG ile yapılan mücadele DEAŞ ile mücadeleye engel değildir. Tam tersine terörle mücadelede tutarlı bir duruşun yansımasıdır. Bu örgütün Suriye'nin belli bölgelerinde kendisine fiili durum yaratmak suretiyle arayış içinde olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu Guta'da yaşanan hadiseleri de kendilerine bildirdi. Temennimiz yaşanan çatışmaların tekrar etmemesidir.
'GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK, HABERLER SPEKÜLATİF'
- Zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.
- Cumhurbaşkanımızın pozisyonu her zaman net oldu. Faizlerin düşürülmesi Türk ekonomisini canlandıracak bir hamle olacaktır. Son günlerde bunun dışında yaşanan olağandışı bir hadise yok.
'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DE SANATÇILARLA YAKIN TEMAS İÇİNDEYDİ'
- Kore Savaşı'ndan Kıbrıs Harekatı'na, son olarak da 15 Temmuz'a kadar bütün kritik dönemlerde sanatçılarımız, sporcularımız milli bir duyarlılıkla askerimizin, devletimizin yanında olmuştur. 1915'te Çanakkale zaferinden birkaç ay sonra bir grup yazar Çanakkale'ye davet edilir. Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Ömer Seyfettin.. gibi dönemin önde gelen yazarları Çanakkale'ye gitmişlerdir. İstiklal Harbi sürecinde benzer tabloların yaşandığını görüyoruz.
- Mustafa Kemal Atatürk'ün de sanatçılarla yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda da yazarların ziyaretleri oldu. Ana muhalefet liderinin neden rahatsız olduğunu anlamak zor. Sanatçılarımız yaptıkları açıklamayla pozisyonlarını ortaya koydular.
'BÖLGE TEMİZLENENE KADAR ZEYTİN DALI HAREKATI DEVAM EDECEK'
- Bütün o bölge, buna Tel Rıfat da dahil, terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir.© AA/ İslam Yakut
- Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasında rejim üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Çünkü gerek bu ateşkesin hayata geçirilmesi gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda en büyük engeli şu ana kadar rejim çıkarttı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu detaylı bir şekilde mevkidaşlarıyla görüştü.
'ABD KARAR VERMELİ, SURİYE'DE DEAŞ'LA MÜCADELE BİTTİ Mİ, BİTMEDİ Mİ?'
- Amerika'nın bir karar vermesi lazım, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bitti mi, bitmedi mi? Yani 'bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'bitime yaklaştık' diyorlar. Sonra 'yok hayır tehdit devam ediyor' diyorlar.© REUTERS/ Jonathan Ernst
- Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız son derece açık.
'RUSLAR, 'YPG/PYD UNSURLARININ KALMADIĞINI SÖYLÜYOR'
- (Ruhani'nin Afrin Suriye yönetimine bırakılmalı açıklaması) Sayın Ruhani, oturumun 1. bölümünde bu konuyu gündeme getirdi ama bizim pozisyonumuz son derece net. Afrin'in güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz. Biz bir tehditten kurtulup bir başka tehdit ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Şu anda da zaten önemli bir huzur ortamı sağlandı.© AA/ Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
- Tel Rıfat konusunda Ruslar 'YPG/PYD unsurlarının neredeyse kalmadığını' söylüyor. Bunu kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz.
'KABİNE REVİZYONU SÖZ KONUSU DEĞİL'
- (Kabine revizyon ve Mehmet Şimşek'in istifası iddiaları) Kabine revizyonu söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil.© AA/ Evrim Aydın
- (PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiası) Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar.
- Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar.
- Sincar'daki PKK mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil, zaten Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar.
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