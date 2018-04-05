Kalın: Rusya ve İran'la her türlü işbirliğine hazırız

Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz Rusya ve İran ile her türlü işbirliğine hazırız" dedi. Kalın, ekonomi yönetiminde koordinasyon konusunda görüş ayrılığı bulunmadığını ve bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.