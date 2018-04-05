Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesince bir termal otelde düzenlenen 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz" dedi.

Avrupa ve Orta Doğu'dan turistleri Afyonkarahisar'daki doğal güzellikleri görmeye davet ettiklerini belirten Eroğlu, şunları söyledi: "Tabii Belarusluları da davet ediyoruz. Burada termal turizm var. Belarus Büyükelçimiz zaten onun için geldi. İnşallah bütün Belarusluları buraya davet ediyoruz. Belarus ile Türkiye arasında kurulan komisyonun eş başkanıyım. Sağ olsun hem Büyükelçimiz hem de Hanımefendi davetimizi kabul ettiler.

Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Biz şimdi Allah nasip ederse her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Belarus Büyükelçisinin Afyonkarahisar ve Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamasından mutluluk duyarız. Daha önce Meksika ve Malezya büyükelçileri gelmişti. Öncesinde Çin Büyükelçisini de davet etmiştik. Ülkeler arasında bağ kurmak, kültür köprüleri oluşturmak elzem diye düşünüyorum."