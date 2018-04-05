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    Ömer Çelik

    Çelik'ten Kammenos'a: Akılsız

    © AA/
    Türkiye
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    "Türkiye sadece terörle mücadele konusunda işbirliği yapılacak askeri bir karargah değildir" diyen AB Bakanı Ömer Çelik, "23., 24. fasılları açalım, konuşmak için şart olmaz" ifadesini kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un açıklamalarına yanıt veren Çelik, "Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük" dedi.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
      © AA/ Kayhan Özer
      Fransa: Macron, Erdoğan ile görüşmesinde Afrin’le ilgili endişelerini açıkladı
      Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz. Fransa müttefikimizdir ama Afrin'in işgal edildiği şeklinde bir cümle duymak istemiyoruz.
    • Geçmişte Afganistan'da yapılan bir terörist örgütün desteklenmesinin dünyanın başına neler getirdiğini gördük.
    • Fransız askerleri PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız.

    'FASILI KAPATAMAZSIN'

    • Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
      © REUTERS/ Heinz-Peter Bader
      Varna'daki kritik zirve öncesi Avusturya Başbakanı Kurz: AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı
      Varna Zirvesi sonrası ortaya çıkan tablonun korunması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye sadece terörle mücadele konusunda işbirliği yapılacak askeri bir karargah değildir. 23. 24. fasılları açalım, konuşmak için şart olmaz. Fasılı açarsın tatminkar bir düzeye ulaşılmazsa fasılı kapatmazsın.
    • Herkesin her yerde üslubuna dikkat etmesi gerekir. Avusturya gibi ülkelerin bu sözleri sık kullandığını görüyoruz.
    • Türkiyesiz bir Balkan Zirvesi düzenlemeye çalışıyorlar bu doğru olmaz. Biz Balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliğini destekleyen bir ülkeyiz.
    • DAEŞ'in bir stratejisi var, bazı yerlerde savaşıyor bazı yerlerden savaşmadan çekiliyor. Menbiç ya da diğer yerlerde biz terörist istemiyoruz. Bunu Amerika'ya da söyledik. Hem çıkarmayacaksın, hem eğitim vereceksin, bu kabul edilemez. Terörist varsa biz müdahale edeceğiz.

    'AKILDAN YOKSUN'

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © AFP 2018/ ANDREAS SOLARO
    Kammenos: Düşman Türkiye'ye karşı adalara ve sınıra ek 7 bin asker gönderiyorum
    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye açıklamalarına sert yanıt veren Çelik, şunları söyledi:

    "Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayı tek taraflı olarak getiremezler. Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir."

    Yunan Savunma Bakanı, Türkiye'den 'tahrik eden düşman' diye söz ederek, Ege'deki Yunan adalarına ek 3500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3500 asker göndereceğini duyurdu.

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    Etiketler:
    YPG, AB, NATO, Ömer Çelik, Afrin, Fransa, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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