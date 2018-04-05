Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi öldü, 3 yaralı

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan B'nin Eğitim Fakültesi Dekanı'nın odasına gittiğini, tesadüfen hocanın yerinde olmadığını söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı https://t.co/mV8c36FZeT — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) April 5, 2018

Saldırganın burada bulunan Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu'yu silahla öldürdüğünü ifade eden Gönen, "Daha sonra dekan yardımcımızı, öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler takip etmiş, ileride de polis derdest etmiş. Dört arkadaşımızı kaybettik, başımız sağ olsun, eğitim camiası olarak bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

'PROBLEMLİ BİR KİŞİYDİ'

Gönen, saldırganın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldiğini belirterek, "Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi" diye konuştu.

Şüpheli gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

ESKİŞEHİR VALİSİ: OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Saldırının sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" dedi. Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

'VOLKAN BAYER'İ KORUMANIN HESABINI KİM VERECEK?'

Adliyeye gitmesi nedeniyle saldıran kıl payı kurtulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayer hakkında defalarca şikayette bulunduklarını söyledi.

Aypay, "Bir buçuk yıl boyunca defalarca şikayette bulunduk. Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek? Hiçbir işlem yapmadılar. Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim. Tescilli bir FETÖ'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi!" dedi.