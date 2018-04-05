İstifa ettiği iddia edilen Şimşek'ten ilk açıklama: Çaba harcamaya devam

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İstifa veya görevi bırakma sözcüklerini kullanmayan Şimşek, "Son nefesimize kadar Türkiyemiz için taş taş üstüne koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in saat 15:26'da attığı mesaj şöyle:

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam…"

Just landed in #Istanbul to attend 2018 #IIF Economic Program.



Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım.



Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 5 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.