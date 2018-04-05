İstifa ettiği iddia edilen Şimşek'ten ilk açıklama: Çaba harcamaya devam

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam…"
Just landed in #Istanbul to attend 2018 #IIF Economic Program.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 5 Nisan 2018
Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım.
Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.
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