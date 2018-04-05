Çavuşoğlu: Bazıları nükleer enerji santralleri ile nükleer silah arasındaki farkı bilmiyorlarsa öğrensinler

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Biz nükleer silahlara karşıyız. Hem de her yerde karşıyız. 'Bende olsun, diğerinde olmasın' anlayışına da karşıyız. Ama nükleer enerji santrali nükleer silah değildir. Bu ya kasıtlıdır ya da cahillikten kaynaklanıyor bu tür yorumlar."
Dağlık Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "İşgalin sona erdirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları başta olmak üzere kararlar alınmıştır ama uygulanmıyor. Ermenistan hala Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutuyor. Karabağ problemi barışçıl yollarla çözülmelidir. Biz her zaman, her şartta kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
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