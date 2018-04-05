Çavuşoğlu: Bazıları nükleer enerji santralleri ile nükleer silah arasındaki farkı bilmiyorlarsa öğrensinler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin nükleer silahlara karşı olduğu gibi 'Bende olsun, diğerinde olmasın' anlayışına da karşı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili sorulara Çavuşoğlu şu yanıtı verdi: "Burada elektrik üretilecektir. Santral tamamlandıktan sonra Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u buradan karşılanacaktır. Tabii bu bizim için yetmez. Türkiye ekonomisi büyüyor. Japonlarla Sinop'ta ikinci nükleer güç santralinin kurulması için çalışıyoruz. Japon firmaları fizibilite çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada nükleer enerji santralleri var. Bazıları nükleer enerji santralleri ile nükleer silah arasındaki farkı bilmiyorlarsa öğrensinler.

Biz nükleer silahlara karşıyız. Hem de her yerde karşıyız. 'Bende olsun, diğerinde olmasın' anlayışına da karşıyız. Ama nükleer enerji santrali nükleer silah değildir. Bu ya kasıtlıdır ya da cahillikten kaynaklanıyor bu tür yorumlar."

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "İşgalin sona erdirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları başta olmak üzere kararlar alınmıştır ama uygulanmıyor. Ermenistan hala Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutuyor. Karabağ problemi barışçıl yollarla çözülmelidir. Biz her zaman, her şartta kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.