CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde ünlülerin sınır ziyareti tartışmaları ele alındı. Konuklardan Gazeteci Nevzat Çiçek Diyanet İşleri'ne bağlı hocaların da mesaj atarak "Bizi neden sınıra götürmüyorlar?" diye sorduklarını söyledi. Çiçek, "Madem manevi bir tarafı da var o zaman bizi de götürsünler' diyorlar. Haklılar da… " ifadelerini kullandı.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Nevzat Çiçek: Hocalar da sınıra gitmek istiyor https://t.co/WxNrfSioqn— CNN Türk (@cnnturk) April 5, 2018
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