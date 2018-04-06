Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki komutanlığı ziyaretine bazı sanatçıların eşlik etmesi gündemdeki sıcaklığını korurken, konuya ilişkin bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nevzat Çiçek, "Hocalar da sınıra gitmek istiyor" dedi.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan, sınır birliklerine askeri kamuflajla seslendi

Nevzat Çiçek: Hocalar da sınıra gitmek istiyor https://t.co/WxNrfSioqn — CNN Türk (@cnnturk) April 5, 2018

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde ünlülerin sınır ziyareti tartışmaları ele alındı. Konuklardan Gazeteci Nevzat Çiçek Diyanet İşleri'ne bağlı hocaların da mesaj atarak "Bizi neden sınıra götürmüyorlar?" diye sorduklarını söyledi. Çiçek, "Madem manevi bir tarafı da var o zaman bizi de götürsünler' diyorlar. Haklılar da… " ifadelerini kullandı.

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