TBMM'de konuşma süresi gerginliği: CHP ve HDP Genel Kurul'u terk etti

AK Parti'nin önergesiyle milletvekillerinin konuşma süreleri kısaltıldı. HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın öncek igün önergeyi reddetmesinin ardından TBMM Genel Kurulu dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yönetildi. Önerge kabul edilince CHP ve HDP Meclis'i terk etti.

AK Parti'nin uluslararası anlaşmalar üzerine Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak konuşmaların süresini büyük oranda azaltan önerisi kabul edildi.

AK Parti, Meclis'e sunduğu önergesinde, uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5dakikaya, şahıs ve maddelerdeki tüm konuşmaların ise üçer dakika olarak belirlenmesini istemişti.

Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün yapılan görüşmelerde, konuşma sürelerini kısaltan önergenin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar tarafından işleme alınmaması üzerine Genel Kurul'u dün İsmail Kahraman yönetti.

Önerge, Meclis'te muhalefetle AK Partililerin içtüzük tartışmalarına neden oldu. HDP'li Sancar, Meclis Başkanı Kahraman'ın böylesi bir tasarrufta bulunmasını eleştirdi.

'BU BİR KAYYUMLUK TABLOSU'

Sancar "Bir konuda farklı bir yorumum vardı ve bu yoruma göre de takdir yetkimi kullanarak bir öneriyi işleme koymadım. Sizin bugün Meclis'i bizzat yönetme isteğinizin, tasarrufunuzun gerekçesinin de bu olduğunu anlıyoruz. Doğrusu, böyle bir tasarrufun sizden gelmesini, Meclis Başkanı'ndan gelmesini hiç de doğru bulmadığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü bu durum, Meclis'in iradesine de, milleti temsil etme, halkın temsili organı olma işlevine de uygun düşmüyor. Bugün oluşan görüntü, Türkiye'nin bir süredir ciddi sıkıntı çektiği tablolardan birini andırıyor. Ben şahsı asla hedef almam, sadece tabloyu yorumlamaya, değerlendirmeye çalışırım. Bu tablo bir kayyumluk tablosudur. Parlamento'nun ruhuna ve geleneklerine uygun bulmuyorum, demokratik teamüllerin yerleşmesi çabasını da sekteye uğratma müdahalesi olarak yorumluyorum."

KAHRAMAN: YAPTIĞIM HUKUKA UYGUNDUR

Kahraman ise, "Yaptığım hukuka uygundur. Siz dün kendinizi Anayasa Mahkemesi'nin de üstünde gördünüz" karşılığını verdi.

CHP VE HDP GENEL KURULU TERK ETTİ

Daha sonra geçilen görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuşma sürelerinin kısaltılmasına yol açan önergenin 'eylemli içtüzük ihlali olduğunu belirterek' işleme alınmamasını istedi.

Özel açıklamasında, "Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadar kayyum atanmayan bir makam vardı, Meclis Başkanvekilliği, oraya da kayyum atadı, rahatladı" dedi.

Özel, Ak Parti'nin yaptığının eylemli bir İçtüzük ihdası olduğunu iddia ederek, "Bununla ilgili, Genel Kurul'da karar anından itibaren 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gidip, bu eylemli iç tüzük ihdasına karşı ivedilikle Anayasa Mahkemesi'nin toplantıya çağrılmasını ve bunu karara bağlamasını talep edeceğiz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da önergenin içtüzük ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışmasının ardından Meclis Başkanı AK Parti önergesini oylamaya sunacağını söyledi. Özel, içtüzüğe aykırı önergenin oylamasının kabul etmediklerini belirterek, "Meclis'e sahip çıkmak için terk ediyoruz" dedi.

HDP milletvekilleri de bu sürecin parçası olmayacaklarını belirterek Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.