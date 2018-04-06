Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik özür diledi

Çevik, "Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim. Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Sadece bir reklam filminde oynadım, gerçekten fark etmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım" dedi.
'TANSU ÇİLLER'İ ALDATANLAR VARDI'
Çevik, şöyle devam etti:
Dikkat ederseniz Tansu Çiller'i aldatanlar vardı. Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız?
Soru gayet net. Ben de gayet net bir cevap veriyorum. Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim."
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