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    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın

    Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik özür diledi

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    On binlerce insanı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın 'Çiftik Bank' girişiminin reklam yüzü olan tiyatrocu Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi. Çevik, "Ben, sadece reklam yüzü oldum, arka planını araştırmadım" dedi.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf: DHA
    Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik: Duruşu net bir sanatçıyım diye yıpratıyorlar
    Son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat, İsmail Saymaz ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

    Çevik, "Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim. Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Sadece bir reklam filminde oynadım, gerçekten fark etmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım" dedi.

    'TANSU ÇİLLER'İ ALDATANLAR VARDI'

    Çevik, şöyle devam etti:

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
    Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge, AK Parti oylarıyla reddedildi
    "İyi niyetli de olsam üretim sahalarının açılması bu ülke için, bir fabrikanın, demirhanenin, dökümhanenin, bir abdesthanenin açılması, bu kadar sıkışmışlık içinde benim 'inşallah' diyeceğim bir şeydir. Beni hiçbir sofra kendi ödediği diyetin dışında misafir edemez. 50 yılını gerçekten dik duruş, onurlu bir duruş, kendi ekseninde kendi inandığı siyasetinin bile yanlışlarını ortaya koyan bir adamım.

    Dikkat ederseniz Tansu Çiller'i aldatanlar vardı. Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız?

    Soru gayet net. Ben de gayet net bir cevap veriyorum. Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim."

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    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Mehmet Çevik, Mehmet Aydın, Tansu Çiller, Türkiye
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