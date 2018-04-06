Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik özür diledi

Son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat, İsmail Saymaz ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

Çevik, "Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim. Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Sadece bir reklam filminde oynadım, gerçekten fark etmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım" dedi.

'TANSU ÇİLLER'İ ALDATANLAR VARDI'

Çevik, şöyle devam etti:

"İyi niyetli de olsam üretim sahalarının açılması bu ülke için, bir fabrikanın, demirhanenin, dökümhanenin, bir abdesthanenin açılması, bu kadar sıkışmışlık içinde benim 'inşallah' diyeceğim bir şeydir. Beni hiçbir sofra kendi ödediği diyetin dışında misafir edemez. 50 yılını gerçekten dik duruş, onurlu bir duruş, kendi ekseninde kendi inandığı siyasetinin bile yanlışlarını ortaya koyan bir adamım.

Dikkat ederseniz Tansu Çiller'i aldatanlar vardı. Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız?

Soru gayet net. Ben de gayet net bir cevap veriyorum. Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabii ki özür dilerim."