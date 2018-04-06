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    Uber

    'Uber, üçüncü havalimanının taksi hizmetleri için anlaştı' iddiası

    © REUTERS/ Toby Melville
    Türkiye
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    Uber'in İstanbul'da çok büyük bir hamleye hazırlandığını belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Uber, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 3'üncü havalimanının 'taksi hizmetleri'ni alıyor. Bana verilen bilgiye göre, 3'üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak. Taşıma hizmetini tamamen Uber yapacak" diye yazdı.

    Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf: DHA
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    İstanbul'da cep telefonu uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in, inşaatı süren üçüncü havalimanı terminallerinden yolcu taşımaya yetkili tek organizasyon olmak üzere yüklenici şirketlerle anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

    Bugünkü yazısında Uber'in Türkiye'ye geliş öyküsüyle ilgili edindiği bilgileri kaleme alan Altaylı'nın, "3'üncü havalimanında taksi olmayacak mı?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Uber meselesi bütün Avrupa'nın olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde yer almaya devam ediyor ve edecek gibi görünüyor. Hep söylediğimi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kamu otoritesi, bu meseleye çözüm bulmak zorunda.

    UBER'İN TÜRKİYE'YE GELİŞ HİKAYESİNDE BİLİNMEYENLER

    En doğru çözüm, İstanbul'da ve ihtiyaç olan diğer kentlerde önce kuralları ve şartları belirleyip ardından da ihaleler açarak bireysel taşımacılık lisanslarını şirketlere vermek lazım. Araç başına alınacak bir para ve internet üzerinden verilen servisin bir merkezi ağa bağlanmasıyla da gelir kontrolü yapıp vergi tahakkuku da mümkün hale gelir.

    Uber, taksi
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Yerli Uber kuruldu: @taksi
    Devlet bu işten her yıl milyarlar kazanır. Kaos da ortadan kalkar. Uber'in Türkiye'ye geliş hikâyesinde bazı bilinmeyenleri de sizlere aktarmak istiyorum. Uber, Türkiye operasyonlarına başlamadan önce, Türkiye'de personel taşımacılığı ve otomobil filo kiralama konularında son derece büyük ve bildik bir şirketle temasa geçer.

    Teklif şudur: "Türkiye'de Uber'i birlikte kuralım. Uber'e çalışacak filoları siz kurun. Binek otomobillerden ve Mercedes Vito'lardan oluşacak bir filo oluşturun. Bu işi tekel olarak sizinle ortak yapalım."

    Teklifi alan işadamı yasal durumu hukukçularına inceletir ve "Mevzuat bu işe uygun değil. Ben yasal olmayan bir işe giremem" yanıtını verir. Hepinizin tanıdığı, bildiği bir işadamı.

    Bunun üzerine Uber sistemi şimdiki gibi kurar ve araçlarla veya araç sahipleriyle anlaşır. Şu anda Uber sistemi içinde 200 aracı olan kişiler bile var. Ve bana ulaşan son bir bilgiyi sizinle paylaşmak isterim.

    Uber, İstanbul'da çok büyük bir hamleye hazırlanıyor. 3'üncü havalimanının işletmecisi şirketle ya anlaşmışlar ya da anlaşmanın eli kulağında.

    'TURİSTİN KAZIKLANMA ENDİŞESİ YOK'

    Uber, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 3'üncü havalimanının "taksi hizmetleri"ni alıyor. Bana verilen bilgiye göre, 3'üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak.

    Taksi
    © AA/
    Yolu uzatan taksiciye 10 yıl hapis talebi
    Taşıma hizmetini tamamen Uber yapacak. Yani havalimanına taksiyle gidebileceksiniz.

    Ancak gelen yolcular için taksi yok, taksi durağı yok. Sadece Uber olacak. Uçaktan cep telefonunuzdaki aplikasyonla Uber'i çağıracaksınız ve sizi bekleyen bir UBER terminalden çıktığınız zaman karşınızda olacak.

    Müşteri açısından olumlu bir gelişme, iyi bir hizmet. Yakın mesafe tartışması yok, turistin kazıklanma endişesi yok.

    Ama yasal altyapı da yok tabii. Fakat iş bu kadar ciddiye bindiyse, pek yakında Uber ve benzeri hizmetler için bir yasal altyapı da olacaktır.

    Gidişat onu gösteriyor."

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    Etiketler:
    3. Havalimanı, taksi, Uber, Fatih Altaylı, Türkiye
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