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    Kayınpeder damadına aşık oldu

    Kayınpeder damadına aşık oldu, mesajlar dava dosyasına girdi: Sevdim seni be tosunum...

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Sevgisine karşılık bulamayan kayınpederin damadından öç almak için torununu oyunlarına alet ettiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine kayınpeder hakkında dava açıldı. Kayınpederin damadına gönderdiği "Seni sevdim be tosunum. Sevdim... İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz" gibi çok sayıda mesaj da dava dosyasına girdi.

    Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, olay şöyle gelişti: M.K ile E.K., 2012 yılında evlendi ve bu evlendikten bir yıl sonra da bir kız çocukları oldu. Ancak kısa sürede çift arasında geçimsizlik baş göstermeye başladı. İddiaya göre, kayınpeder Yaşar I. bu dönem damadı E.K'ye karşı duygusal ilgi duymaya başladı. Zamanla bu ilgi aşka dönüştü.

    ​Kayınpederinin damadına yaklaşımından dolayı M.K. ile E.K.'nin evliliği de sarsılmaya başladı. Evde sık sık yaşanan tartışmalar yüzünden M.K. çocuğunu da alarak, kocasının aşkının, yani babasının evine gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ayrı yaşamaya başlayan çift boşanma kararı aldı. Kayınpederinin aşk mesajlarından bıkan damat da savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

    BOŞANMA AREFESİNDE KAYINPEDER AŞKINI DİLLENDİRMEYE BAŞLADI

    Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunan Muhammer P.
    © Fotoğraf: DHA
    Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunan damat serbest bırakıldı
    Boşanma davası açılmadan önce kayınpeder Yaşar I, damadına duygusal anlamda ilgi duyduğunu, kendisini deliler gibi sevdiğine ilişkin telefon mesajları gönderdi.

    Damadından karşılık bulamayan kayınpeder, "Sana hakkımı helal etmiyorum, ömrün boyunca sevgiye muhtaç yaşa, karşılık göremese de sevgimin yerini birileri alır. Allah şahit ben 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim" mesajını attı.

    'İNTİKAM İÇİN TORUNUNU KULLANDI'

    Boşanma davası açıldıktan sonra da M.K. 3 yaşındaki kızıyla babası Yaşar I.'nın evine taşındı. Aşkına karşılık bulamayan kayınpeder Yaşar I., damadını kızdırmak ve öç almak için torunuyla yatakta yarı çıplak çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden damadı E.K.'ye yolladı. Bunun üzerine damat fotoğraflarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat aracılığı ile savcılığa verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

    Cinsel istismar
    Twitter
    Torununa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen dede tutuklandı
    "Müvekkilim ve eşinin 3 yaşında bir kız çocukları vardır. Müvekkilim sürekli evden kaçan, eşinin, çocuğu da alıp kendi ailesinin yanına götürmesine ve orada kalmasına her ne kadar karşı koymaya çalışsa da engel olamamış, bu süreçte kendisi de darp edilmiş ve bir çok kez de haksızlığa uğramıştır. Şüpheli kayınpederin cinsel eğilimi belli olmamakla birlikte müvekkilime yani damadına karşı cinsel ve duygusal bir ilgi duymaktadır. Zaten boşanma davasının temelindeki konu da şüpheli kayınpederin müvekkile karış bir duygusal ilgi duyması, sürekli cinsel anlamda taciz etmesi ve boşanma davasının davalısı M.K.,nin de bu durumu bilmesine karşılık eşinin destekçisi olmayıp, kendi babası Y.I'nın yanında yer almıştır."

    Dilekçenin devamında kayınpederin damadına karşı giriştiği öç alma oyuna torunun nasıl alet ettiği ise şu şekilde dile getirildi; "Şüphelinin, çocuğuna karşı olan ahlaksız ve vücut bütünlüğünü ihlal eder nitelikte ve müvekkilimi kışkırtmak amaçlı olarak çocuğu ile çıplak halde fotoğraf çekilmesi, küçük çocuğun dudağından öpmesi ve üstelik bu anda 3 kişinin de fotoğraf çekerken yanlarında olması… Küçük çocuğun cinsel istismarı şüphesini tarafımızda doğurmaktadır."

    18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından kayınpeder Yaşar I. hakkında torununa karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

    Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık kayınbaba Yaşar I. "Ben 50 yaşındayım. Benim torunumdur. 5 çocuğum vardır. Ayrıca 5 tane de torunum bulunmaktadır. Suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Huzurdaki E. K.'nin kızımla aralarında boşanma davası vardır. Beni ve kızımı ağır ithamlarla suçlamıştır. Ayrıca beni eşcinsellikle itham etmiştir. Kızım da kendisini bu şekilde itham etmiş ve kızım daha sonra bana sığınmıştır. Boşanma davası açıldıktan 4 ay sonra böyle bir suçlama yapıldı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim facebook'um o zaman hacklenmişti. Ayrıca android telefon kullanmıyordum" dedi.

    'KIZIMIN VELAYETİNİ ALMAK İÇİN BABAMI SUÇLADI'

    Müşteki olarak davada yer alan küçük kızın annesi, babası hakkındaki suçlamaları reddederek, "Sanık benim babamdır. Katılan E.K'de benim eski eşimdir. Halen boşanma davamız da devam ediyor. Kızımın velayetini alabilmek için babama böyle bir suç atmış kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ayrıca kızıma da herhangi bir istismarı yoktur. Benim babamdan şikayetim yoktur. Babama iftira attığı için eşimden şikayetçiyim. Benim kızıma bir şey olsa bütün sorumluluğu bendedir. Kesinlikle böyle bir olay olmamıştır. Ben onun annesiyim öyle bir şey olsa çocuğumu korurum" diye konuştu.

    'EŞİM BABASININ ATTIĞI AŞK MESAJLARINI SİLDİ'

    LGBTİ, LGBT, eşcinsel
    © AFP 2018/ Ozan Köse
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    Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada damat E.M., beş yıldır evli olduklarını ve evlilikleri sırasında tartışmanın genelde eşinin babasının aralarını bozması yüzünden çıktığını belirterek şunları söyledi:

    "Eşimin babası farklı telefonlardan arayarak sürekli kızına ‘Kocan seni başka erkeklerle aldatıyor' diyerek eşcinsel olduğumu ima ediyordu. Ben eşime ‘Savcılığa gidelim telefonda mesaj kayıtları var' dedim. Ancak eşim telefondaki mesajları sildi. İş yerinde de aynı söylentiyi yayarak beni rezil ettiler. Birkez yine eşimle bu durumlar yüzünden tartıştık kayınbabam yine ‘Seni seviyorum sizi ayıracağım, kızıma herşeyi yazacağım' şeklinde mesajlar attı. Bu mesajları ve cinsel tacizleri karakola giderek şikayetçi olmak istedim ama eşim şikayetçi olmadı. Eşim yanımda olursa başaracağıma inandım. Aileme bile anlatamadım söylediğim zamanda eşim bütün mesajları silmişti. Eşimin babasının beyanları doğru değildir. Mesajları kendisi atıyordu."

    'TORUNUNA CİNSEL TACİZDEN BERAAT ETTİ AŞK MESAJLARI İSE ZAMANAŞIMINA TAKILDI'

    Kayınpeder, küçücük çocuğa cinsel istismar suçundan delil yetersizliğinden beraat ettirirken, damat E.K.'ye karşı işlenen cinsel taciz suçunun da 6 aylık şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti.

    DAVA DOSYASINA GİREN MESAJLAR ŞÖYLE:

    Kayınpeder Yaşar I.'nın damadı E.K'ye sosyal medya üzerinden attığı iddia edilen mesajlar şöyle:

    • "Sevdim be tosunum. Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum. Bilmiyorum sana ben kavuşur muyum sevda.
    • Kendine iyi bak içinde sevgi olmayınca zorlamanın bir anlamı olmuyor. Benim sevmem sadece bu sevgiyi ayakta tutmaya yetmez. Telefonu açtığındaki ses tonu bana karşı içinde hiçbir şey olmadığı gibiydi. Rahatsızlık verdim benimki aptallıktı. HOŞCAKAL.
    • Doğum günün kutlu olsun sen sevmesen de ben seviyorum seni. Yaşatacak da sensin şimdi bitirecek de sensin. Sen ne hatalar yaptın bir düşün. Ama şunu unutma inan veya inanma 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim. Sevdim be tosunum.
    • Tek bir cevap paşam valla ne kırılırım ne de kızarım, sadece suçu kendimde bulurum. Bitir bu acıyı öyle ya da böyle. Sevgi görmüş olsan onun bunun kucağında gezmezsin. Allaha havale ettim bir gün o kadar pişman olacaksın ki istesen de yanında olmayacağım. Bugünkü tarihi unutma bendeki sevgiyi bitirdiğin tarih bu tarih."
    Etiketler:
    aşk, taciz, mesaj, boşanma, damat, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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