Avukatlara FETÖ soruşturması: 38 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda, bazı şüpheliler tespit edildi.
Örgütün hakim-savcı adaylarına yönelik açılan evlerinde, 'Ser müdür, genel müdür, yönetici, fakülteci, izdivaçcı, bilgi işlem ve personel' sorumlusu olarak adlandırılan 25 kişi ile bu evlerde kalan 13 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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