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    Metin Külünk

    AK Partili Külünk: Bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike deizm

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur'an'sız İslam, peygambersiz Kur'an, daha ötesini söylüyorum Allah'ın yeryüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri deizm. Tehlikeyi fark etmezsek çok değil, 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" dedi.

    İmam Hatip öğrencileri
    © REUTERS/ Murad Sezer
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    Kayseri'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Şube Başkanlığı'nca düzenlenen 'Büyük Türkiye İdeali' konulu konferansta konuşan AK Partili Külünk, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    FETÖ'nün dini cemaat olmadığını, Türkiye'nin haritasını değiştirmeyi amaçladığını söyleyen Külünk, "FETÖ'nün hedeflerinden vazgeçtiklerini zannetmeyin. Sürekli uyanık olmalıyız. Bu ülke 35 yıldır terörle imtihanlıysa FETÖ de bir dini cemaat olmayıp, devleti çökertip, Türkiye'yi haritasını değiştirecek hale getirmek için organize edilmiş yapıya sahip. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin verdiği büyük mücadelede hepimiz, sağımıza ve solumuza bakmadan, bulunduğumuz noktanın neresi olduğuna bakmadan bu ülke için gayret etmeye devam etmeliyiz" dedi.

    '15 YIL SONRA BAMBAŞKA TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ'

    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
    © AA/
    AK Partili Külünk: Fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz
    Türkiye'nin 10-15 yıl sonra başka tehlikeyle karşı karşıya geleceğini ileri süren Külünk, "Eğer tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur'an'sız İslam, Peygambersiz Kur'an, daha ötesini söylüyorum, Allah'ın yeryüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri deizm. FETÖ belasını savdık; ama Türkiye kendi başına bırakılmayacak. Şimdi Allah'ın varlığını kabul eden, ama Kur'an hükümlerinin Allah'ın yer yüzüne karışamayacağını iddia eden, her noktaya sirayet edecek yeni tehlikenin farkında olun. Bu tehlikeyi fark etmezsek 10 yıl sonra çok değil, 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" diye konuştu.

    Gençlerin bu ülkede çok önemli yeri olduğunu belirten Külünk, şunları söyledi:

    "Gençler, dünyanın sizi beklediğini bilin. Dünyanın Türkiye'yi beklediğini bilin. Dünya insanlığını bir kez daha düştüğü yerden ayağa kalkmak için Anadolu topraklarında sizi beklediğini bilin. Bugün insanlığın çektiği acıyı, ızdırabı, ancak sizin elinizle inanacağına inanın; çünkü Anadolu toprakları insanların beklediği medeniyetin üzeri küllerle örtülmüş yuvasıdır. Bu topraklarda genç olmak, siyaset yapmak, müdür olmak sadece bu topraklara ait olmayı emretmez. Bu topraklarda değer sahibi olmak, insanlık için büyük bir sorumluluğu kuşatmayı emreder. TÜGVA'lı olmak için dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. TÜGVA'lı genç sokakta, evde, okulda boşa vakit geçirmez. Türkiye'yi iyi bilir."

     

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    Etiketler:
    deizm, FETÖ, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AK Parti, Metin Külünk, Kayseri
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