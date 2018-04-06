AK Partili Külünk: Bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike deizm

FETÖ'nün dini cemaat olmadığını, Türkiye'nin haritasını değiştirmeyi amaçladığını söyleyen Külünk, "FETÖ'nün hedeflerinden vazgeçtiklerini zannetmeyin. Sürekli uyanık olmalıyız. Bu ülke 35 yıldır terörle imtihanlıysa FETÖ de bir dini cemaat olmayıp, devleti çökertip, Türkiye'yi haritasını değiştirecek hale getirmek için organize edilmiş yapıya sahip. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin verdiği büyük mücadelede hepimiz, sağımıza ve solumuza bakmadan, bulunduğumuz noktanın neresi olduğuna bakmadan bu ülke için gayret etmeye devam etmeliyiz" dedi.
'15 YIL SONRA BAMBAŞKA TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ'
Gençlerin bu ülkede çok önemli yeri olduğunu belirten Külünk, şunları söyledi:
"Gençler, dünyanın sizi beklediğini bilin. Dünyanın Türkiye'yi beklediğini bilin. Dünya insanlığını bir kez daha düştüğü yerden ayağa kalkmak için Anadolu topraklarında sizi beklediğini bilin. Bugün insanlığın çektiği acıyı, ızdırabı, ancak sizin elinizle inanacağına inanın; çünkü Anadolu toprakları insanların beklediği medeniyetin üzeri küllerle örtülmüş yuvasıdır. Bu topraklarda genç olmak, siyaset yapmak, müdür olmak sadece bu topraklara ait olmayı emretmez. Bu topraklarda değer sahibi olmak, insanlık için büyük bir sorumluluğu kuşatmayı emreder. TÜGVA'lı olmak için dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. TÜGVA'lı genç sokakta, evde, okulda boşa vakit geçirmez. Türkiye'yi iyi bilir."
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