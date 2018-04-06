'Hastanedeki yangın su ısıtıcısından çıktı' iddiası

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının su ısıtıcısından kaynaklandığı iddia edildi. Hastaneye giriş-çıkışlar kapatılırken, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

© AA/ Emrah Yorulmaz Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın dehşeti

İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Bir hasta yakınının attığı su ısıtıcısı, binanın altında bulunan çöplerin üzerine düşünce yangın büyüdü.

Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.