İranlı suç örgütü lideri Zindaşti, İstanbul'da yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı uyuşturucu baronu ve uluslararası organize suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti'yi yakalamak için fiziki teknik ve takip çalışma başlattı.
İran uyruklu uyuşturucu baronu ve organize suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti, İstanbul'da gizlendiği lüks bir villada film gibi operasyonla 9 adamıyla birlikte yakalandı.
Uluslararası suç örgütüne operasyon! Zindaşti ve adamları böyle yakalandı https://t.co/YCEyfXcuQi— Habertürk (@Haberturk) April 6, 2018
ERGENEKON SORUŞTURMASINDA GİZLİ TANIKLIK YAPTI
İşlediği suçlardan dolayı Türkiye'de cezaevine giren Zindaşti, 2010 yılında FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında 'Terazi' kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdi. Zindaşti bu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kartelinin Yunanistan'da 5 ton uyuşturucusunun kaybolması üzerine diğer uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldi. İddiaya göre Zindaşti hakkında uyuşturucu kartelleri infaz emri verdi.
KIZI ÖLDÜRÜLDÜ
Zindaşti ve kızının öldürülmesiyle ilgili cinayet dosyası, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açıldı.
Zindaşti'nin FETÖ bağı da araştırılıyor.
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