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    Gözaltı - tutuklama

    İranlı suç örgütü lideri Zindaşti, İstanbul'da yakalandı

    © AA/
    Türkiye
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    İstanbul'da düzenlenen operasyonda İranlı uyuşturucu baronu ve organize suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti ve 9 örgüt üyesi yakalandı.

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı uyuşturucu baronu ve uluslararası organize suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti'yi yakalamak için fiziki teknik ve takip çalışma başlattı.

    İran uyruklu uyuşturucu baronu ve organize suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti, İstanbul'da gizlendiği lüks bir villada film gibi operasyonla 9 adamıyla birlikte yakalandı.

    ERGENEKON SORUŞTURMASINDA GİZLİ TANIKLIK YAPTI

    Mahkeme
    © AA/
    Sarallar, mahkeme kurup yargılama yapmış
    İran'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için idam cezasına çarptırılan Zindaşti, Kemal Şerifi Seydani ismindeki yakınının kimliğini kullanarak Türkiye'ye kaçmıştı.

    İşlediği suçlardan dolayı Türkiye'de cezaevine giren Zindaşti, 2010 yılında FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında 'Terazi' kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdi. Zindaşti bu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kartelinin Yunanistan'da 5 ton uyuşturucusunun kaybolması üzerine diğer uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldi. İddiaya göre Zindaşti hakkında uyuşturucu kartelleri infaz emri verdi.

    KIZI ÖLDÜRÜLDÜ

    Sedat Şahin
    DHA
    Suç örgütü lideri Sedat Şahin tekrar tutuklandı
    Habertürk Haber Merkezi'nde Nihat Uludağ'ın haberine göre; saldırganlar İranlı baronun içinde olduğunu düşündükleri Zindaşti'ye ait lüks aracı 26 Eylül 2014 günü çarpraz ateşe aldı. Ancak araçta bulunan Zindaşti'nin kızı ve yeğeni öldürüldü.

    Zindaşti ve kızının öldürülmesiyle ilgili cinayet dosyası, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açıldı.

    Zindaşti'nin FETÖ bağı da araştırılıyor.

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