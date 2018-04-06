Cinsel istismar düzenlemesi imzaya açıldı

Gül, parlamentoda bir gazetecinin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili sorusu üzerine, "Gerçekten üzücü bir olay. Başsavcı olayı değerlendiriyor, titizlikle takip ediliyor" dedi.

Başsavcılığın konuyu olay anından itibaren takip ettiğini belirten Gül, gerekli görmesi durumunda Başsavcılığın bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Gül, başka bir soru üzerine, cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını, tamamlandığı zaman Meclis'e sevk edileceğini kaydetti.